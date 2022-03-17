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العراق

خلية الإعلام الأمني العراقية: أربعة صواريخ سقطت في أماكن مفتوحة بقاعدة بلد الجوية

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بقلم:  يورونيوز
آثار للصواريخ التي أطلقت على القاعدة الأمريكية في الأنبار، العراق
آثار للصواريخ التي أطلقت على القاعدة الأمريكية في الأنبار، العراق   -   حقوق النشر  Ali Abdul Hassan)/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني قولها يوم الخميس إن أربعة صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة بلد الجوية وسقطت في أماكن مفتوحة بالقاعدة دون وقوع أي أضرار.

وتستضيف قاعدة بلد شمالي بغداد متعاقدين أمريكيين.

وأكد بيان للخلية ان هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية أو بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق المرتكبين دون إضافة تفاصيل أخرى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن جماعات مسلحة يقول مسؤولون عراقيون إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها من قبل عن هجمات مماثلة.

المصادر الإضافية • رويترز