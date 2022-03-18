شاهد: قديروف ينشر شريط فيديو لاشتباكات عنيفة "يخوضها رجاله في ماريوبول الأوكرانية"

نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف شريطاً مصوراً على صفحته في موقع تلغرام يوم الجمعة، يظهر فيه ما قيل عنه إنهم مقاتلون شيشان يطلقون النار على أحد المباني، ثم يظهرون لاحقاً وهم بصدد تقديم يد المساعدة في إجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول.

وأظهر الشريط عدداً من الجنود الشيشان يطلقون النار على طوابق عليا من مبنى أتت عليه النيران، وهم يقومون بعمليات إجلاء. وأظهرت بعض اللقطات خروج مدنيين بينهم أطفال من مبان في المدينة المحاصرة، وهم محاطون بالجنود.

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وأظهر الفيديو أيضا مقاتلا شيشانياً يستعرض ما يعتقد أنه شارة لمقاتلي "كتيبة آزوف" الأوكرانية وهي منظمة شبه عسكرية، أدمجت في القوات الأوكرانية النظامية المسلحة، وتتهم بتبني أيديولوجية النازيين الجدد.

وليست هذه المرة الأولى التي ينشر فيها الزعيم الشسيشاني المدعوم من موسكو معلومات على تطبيق التراسل تلغرام. وكان قاديروف أعلن يوم الثلاثاء أن مقاتليه يقودون الهجوم على مدينة ماريوبول.