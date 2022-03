الغزو الروسي لأوكرانيا: تعثر الهجوم الروسي مع استمرار قصف مدن أوكرانية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن الخميس أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب".



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك".





We are not just witnessing a brutal, violent Kremlin-led attack on the Ukrainian people, we are witnessing a war of the truth vs. tyranny. As @Schwarzenegger explains, we do not blame the people of Russia, and we need you to know what your government is hiding from you. https://t.co/QK8zhwsOnR