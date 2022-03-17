الغزو الروسي لأوكرانيا: تعثر الهجوم الروسي مع استمرار قصف مدن أوكرانية

الغزو الروسي لأوكرانيا: تعثر الهجوم الروسي مع استمرار قصف مدن أوكرانيةمحادثة
قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية يوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة عندما أصاب صاروخ تم إسقاطه مبنى سكنيا في العاصمة كييف.
يأتي هذا فيما تصاعد الغضب الدولي من الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس بعدما قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون يوم الأربعاء إن القوات الروسية قتلت مدنيين ينتظرون في طابور للحصول على الخبز وآخرين يحتمون في مسرح.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب في تصريحات قال الكرملين إنها "لا تغتفر" وأصر أن الحرب في أوكرانيا تمضي وفقا للخطة، وسط أحاديث عن تسوية في محادثات السلام.
ولم تسيطر موسكو بعد على أي من المدن الأوكرانية الكبرى رغم شنها هجوما هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفر أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني وقتل الآلاف مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثيرين من المدنيين. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات.
بلينكن: موسكو لم تبذل "جهدًا كبيرًا" في مفاوضاتها مع كييف
شككت الولايات المتحدة الخميس بجدوى المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا لوقف الحرب معتبرة أن موسكو لم تظهر حتى الآن "جهدًا كبيرًا" على الصعيد الدبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لصحافيين "من جهة نحيي أوكرانيا التي تبقى على طاولة المفاوضات مع أنها ترزح تحت القنابل بينما لم ألحظ جهدا كبيرا من جانب روسيا لوضع حد للحرب التي تشنها بالسبل الدبلوماسي".
We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2022
بلينكن: بايدن سيهدد شي جينبينغ بتدابير مضادة في حال أرسلت الصين مساعدة عسكرية لروسيا
صرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني شي جينبينغ بتدابير مضادة في حال قدّمت الصين "دعمًا للهجوم الروسي" على أوكرانيا، خصوصًا من خلال إرسال مساعدة عسكرية لموسكو.
وقال بلينكن أمام الصحافة "نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكّرون في مساعدة روسيا مباشرةً بمعدّات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا. سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدًا، وسيقول له بشكل واضح أن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه".
بليكن يؤكد أن روسيا ارتكبت "جرائم حرب" في أوكرانيا
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بليكن الخميس أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب".
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك".
We are not just witnessing a brutal, violent Kremlin-led attack on the Ukrainian people, we are witnessing a war of the truth vs. tyranny. As @Schwarzenegger explains, we do not blame the people of Russia, and we need you to know what your government is hiding from you. https://t.co/QK8zhwsOnR— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2022
مجلس أوروبا يوقف علاقاته مع بيلاروس
أعلن مجلس أوروبا المدافع عن سيادة القانون في القارة، الخميس تعليق علاقاته مع بيلاروس بسبب "مشاركة خذا البلد النشطة" في الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاء في بيان لمجلس أوروبا أن لجنة الوزراء التي تمثل الهيئة التنفيذية للمنظمة "قررت اليوم تعليق كل العلاقات مع بيلاروس".
كذلك، أشار إلى أنه يريد "تعزيز الروابط مع المجتمع المدني البيلاروسي والمعارضة في المنفى".
يأتي هذا الإعلان غداة طرد روسيا رسميا من مجلس أوروبا الذي صارت عضوا فيه العام 1996.
وكان المجلس قد علّق عضوية موسكو في هيئاته الرئيسية في 25 شباط/فبراير، غداة بدء الهجوم على أوكرانيا.
🗓️42nd Session of the @COECongress to take place 22-24 March.— Council of Europe (@coe) March 17, 2022
On the agenda: a debate on the situation in #Ukraine - Ukrainian President Volodymyr Zelensky has been invited to address the Congress by video conference.
Read more on the program ➡️https://t.co/qlqaKxj6YWpic.twitter.com/1f2tuxbAXJ
كندا تفرض عقوبات على بيلاروس بسبب مساعدتها روسيا
أعلنت كندا الخميس فرض عقوبات جديدة على 22 مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع البيلاروسية لانهم سمحوا ان تصبح البلاد "منطلقا للاجتياح الروسي" لأوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان "إعلان اليوم يوجه رسالة واضحة للمتآمرين مع الرئيس بوتين".
وأضافت "هؤلاء الذين يدعمون المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها سيحملون المسؤولية".
تتهم أوتاوا مسؤولين في بيلاروس بينهم قائد القوات الجوية فيكتور سويكو بدعم الهجوم الروسي على أوكرانيا.
مقتل27 على الأقل في ضربات روسية في منطقة خاركيف الأوكرانية (سلطات محلية)
قتل 27 شخصا على الأقل في عمليات قصف روسية الخميس في مدينة خاركيف المحاصرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.
وقالت النيابة العامة الإقليمية عبر فيسبوك إن "العسكريين الروس قصفوا بالمدفعية بلدة ميريفا في منطقة خاركيف قرابة الساعة 03,30 صباحا (01,30 ت غ) الخميس. دُمرت مدرسة ومركز ثقافي وقتل 21 شخصا وجرح 25 بينهم 10 في حالة خطرة".
كذلك، قُتل ستة أشخاص على الأقل في هجمات بالقنابل العنقودية في بلدة كوزاشا لوبان التي تبعد حوالى خمسين كيلومترا شمال خاركيف، كما قال رئيس بلدية ديرغاتشي المجاورة فياتشيسلاف زادورينكو عبر فيسبوك.
ماكرون: غزو روسيا لأوكرانيا أحدث "صدمة كهربائية" لحلف الأطلسي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن غزو روسيا لأوكرانيا أحدث "صدمة كهربائية" لحلف شمال الأطلسي ومنحه وضوحا استراتيجيا جديدا كان ينقصه.
وكان ماكرون يرد على سؤال للصحفيين أثناء إطلاقه حملة انتخابه لفترة جديدة عما إذا كان يأسف على وصفه الحلف بأنه "ميت دماغيا" قبل نحو عامين.
وقال ماكرون إن الوضع في أواخر عام 2019، عندما أدلى بهذا التصريح، كان مختلفا عن اليوم وإن الحلف لا غنى عنه للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
مجموعة السبع: مرتكبو جرائم الحرب في أوكرانيا "سيحاسبون" (إعلان)
حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك الخميس بأن مرتكبي جرائم حرب في اوكرانيا حيث يتهم الجيش الروسي بقصف مدنيين، "سيحاسبون" أمام القضاء الدولي.
وأعرب وزراء المجموعة التي تترأسها ألمانيا هذه السنة عن "ارتياحهم للتحقيقات وعمليات جمع الأدلّة الجارية، بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية" في أوكرانيا.
Les auteurs de crimes de guerre perpétrés en Ukraine, où l'armée russe est accusée de bombarder des populations civiles, devront "rendre des comptes" devant la justice internationale, ont averti aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères du G7 dans une déclaration commune pic.twitter.com/bbjMXjwUaC— Agence France-Presse (@afpfr) March 17, 2022
النزاع في اوكرانيا يسمح ب"تطهير" المجتمع الروسي من "الخونة" (الكرملين)
يسمح النزاع في أوكرانيا بكشف "الخونة" في روسيا و"تطهير" البلاد كما قال الكرملين الخميس مستندا إلى تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يوم.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "في مثل هذه الأوضاع تظهر حقيقة الكثير من الأشخاص على انهم خونة ويخرجون من حياتنا بمفردهم. يستقيل البعض والبعض الآخر يغادر البلاد. إنها عملية تطهير. ويخالف آخرون القانون ويعاقبون وفقًا للقانون".
وأشار إلى أن "الكثير من الأشخاص يريدون فعلا دعم رئيسنا وهي الغالبية الساحقة".
وقال "أنا متأكد من أن مثل هذا التطهير الذاتي الحقيقي والضروري للمجتمع لن يؤدي إلا إلى جعل بلادنا أقوى".
إجلاء 30 ألف شخص هذا الأسبوع من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة (سلطات محلية)
أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية الخميس إجلاء 30 ألف شخص في غضون أسبوع مضيفة أنها لا تزال تجهل حصيلة قصف مسرح لجأ اليه مدنيون الأربعاء.
وأفادت بلدية المدينة في رسالة عبر "تلغرام" أن الوضع "حرج" مع قصف روسي "متواصل" ودمار "هائل". وأضافت "تفيد التقديرات الأولية أن 80 % من مساكن المدينة دمرت".