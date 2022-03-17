الغزو الروسي لأوكرانيا: تعثر الهجوم الروسي مع استمرار قصف مدن أوكرانية

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية يوم الخميس إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب ثلاثة عندما أصاب صاروخ تم إسقاطه مبنى سكنيا في العاصمة كييف.

يأتي هذا فيما تصاعد الغضب الدولي من الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس بعدما قال مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون يوم الأربعاء إن القوات الروسية قتلت مدنيين ينتظرون في طابور للحصول على الخبز وآخرين يحتمون في مسرح.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب في تصريحات قال الكرملين إنها "لا تغتفر" وأصر أن الحرب في أوكرانيا تمضي وفقا للخطة، وسط أحاديث عن تسوية في محادثات السلام.

ولم تسيطر موسكو بعد على أي من المدن الأوكرانية الكبرى رغم شنها هجوما هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفر أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني وقتل الآلاف مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثيرين من المدنيين. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المعلومات.