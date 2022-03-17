وكالة: غرق سفينة إماراتية على بعد 50 كم من ميناء عسلوية الإيراني

غرقت سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة ميناء عسلوية الإيراني، وتعمل سلطات الجمهورية الإسلامية على لانقاذ طاقمها، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي في طهران الخميس.

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كم قبالة عسلويه" في محافظة بوشهر (جنوب غرب)، و"بدأت عملية بحث لانقاذ أفراد طاقمها الثلاثين"، وذلك نقلا عن مسؤول محلي في مجال السلامة البحرية والموانئ.

وقالت الوكالة إن هناك 30 من أفراد طاقم السفينة بانتظار الإنقاذ.