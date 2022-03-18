حاملة طائرات صينية تبحر بمضيق تايوان قبل ساعات من اتصال مرتقب بين بايدن وشي حول أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة طائرات صينية أبحرت في مضيق تايوان يوم الجمعة قبل ساعات من اتصال مرتقب بين الرئيسين الصيني والأمريكي. وتقول الصين إن لها السيادة على تايوان ذات الحكم الديمقراطي، وكثفت في العامين الماضيين أنشطتها العسكرية قرب الجزيرة لتأكيد سيادتها عليها مما أثار قلق تابيه وواشنطن.

وقال مصدر مطلع على الأمر تحدث لرويترز شريطة عدم ذكر هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى الإعلام، إن حاملة الطائرات شاندونغ أبحرت قرب جزيرة كينمن التي تسيطر عليها تايوان وتقع في الجهة المقابلة مباشرة من مدينة شيامين الصينية وإن سفينة حربية أمريكية تعقبتها.

وأضاف "في حوالي الساعة 1030 صباحا ظهرت سي.في-17 على بعد نحو 30 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من كينمن والتقط راكب على متن رحلة مدنية صورا لها"، مشيرا للحاملة شاندونغ برقم تشغيلها الرسمي.

وذكر المصدر أن المدمرة الأمريكية رالف جونسون تتبعت الحاملة، التي لم يكن على متنها طائرات، في جزء على الأقل من طريقها وأبحرت شمالا عبر المضيق. وقال إن تايوان أرسلت أيضا سفنا حربية لمراقبة الوضع.

وفي بيان مختصر أكدت وزارة الدفاع التايوانية مرور حاملة الطائرات، لكنها لم تذكر تفاصيل أكثر من قول إن قواتها "على دراية تامة" بما تفعله السفن والطائرات الصينية في مضيق تايوان.

وقال اللفتنانت مارك لانجفورد المتحدث باسم البحرية الأمريكية إن المدمرة رالف جونسون "مرت مرورا دوريا عبر مضيق تايوان في 17 مارس- أذار (بالتوقيت المحلي) وأبحرت في المياه الدولية بما يتفق مع القوانين الدولية".

وأحال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان الأسئلة إلى وزارة الدفاع، التي لم ترد على طلب التعقيب، لكنها ذكرت أن شاندونغ كانت تجري "تدريبا دوريا".

وقال تشاو للصحفيين في بكين "لا ينبغي ربط ذلك بالاتصال بين رئيسي الصين والولايات المتحدة. قد تعتقدون أن الأمر شديد الحساسية، الحساس هو أنتم وليس مضيق تايوان".

يأتي إبحار حاملة الطائرات الصينية قبل نحو 12 ساعة من اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ.

ووصف المصدر توقيت إبحار شاندونغ قبيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين بأنه "استفزازي"، مضيفا أنها أبحرت على غير العادة في وضح النهار بينما كانت المهام السابقة تحدث ليلا.