ما هي الطائرات "الانتحارية" التي ستزود بها واشنطن الجيش الأوكراني؟

قررت الولايات المتحدة إرسال طائرات مسيرة يطلق عليها اسم "كاميكازي" (انتحارية) لأوكرانيا، كجزء من حزمة الأسلحة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بقيمة 800 مليون دولار.

لماذا يطلق عليها هذا الاسم؟

يطلق على هذه الطائرات المسيرة اسم "كاميكازي" لأنها تستخدم مرة واحدة، ويعود الاسم إلى الطائرات اليابانية المحملة بالمتفجرات، التي كانت تتحطم بشكل متعمد لقتل العدو في الحرب العالمية الثانية.

وتتميز هذه الطائرات المسيرة بصغر حجمها كما يتم اطلاقها من أنبوب يشبه إلى حد كبير الهاون (مورتار). ويمكن التحكم بالطائرة بعد إطلاقها لضرب هدف مبرمج، كما من الممكن إلغاء أمر التفجير بعد الإطلاق في حال وجود مدنيين أو ابتعاد الهدف.

وتمتلك إيروفيرونمينت، الشركة المصنعة لطائرات "كاميكازي" طرازين مختلفين.

طائرة "كاميكازي" 300

تزن طائرة "كاميكازي" 300 نحو 2.5 كيلوغراماً، ويمكن حملها في حقيبة ظهر. يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 15 دقيقة كما تبلغ سرعتها 100 كم في الساعة، وهي مصممة لضرب الجنود.

طائرة "كاميكازي" 600

تزن طائرة "كاميكازي" 600 نحو 22 كيلوغراماً ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 40 دقيقة. وتبلغ سرعة هذه الطائرات إلى حوالي 110 كم في الساعة، وتم تصميمها لاستهداف الدبابات العسكرية.