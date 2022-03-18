عمدة كييف وسط أنقاض القصف يقول: "الغزو الروسي حرب تستهدف المدنيين"

في تسجيل فيديو بالهاتف النقال فوق الأنقاض، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الجمعة إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 19 آخرون في قصف صاروخي روسي استهدف حي فينوهرادار الواقع على الطرف الشمالي من المدينة. وقال كليتشكو أثناء زيارته للموقع إن قذيفة سقطت بالقرب من منازل وروضة أطفال ومدرسة، وأضاف أنه من بين الجرحى أربعة أطفال.

وكتب كليتشو عبر حسابه في تويتر "أصدقائي! سكان كييف! العدو يواصل مهاجمة العاصمة. في الصباح، قصفت منطقة سكنية في حي بودولسك. وتوفي شخص وأصيب 19 بجروح من بينهم أربعة اطفال. تضررت 6 منازل ورياض أطفال ومدرسة. رجال الإنقاذ والمسعفون يعملون في الموقع".

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام نقلا عن السلطات في كييف أن قذائف صاروخية استهدفت في الصباح الباكر الحي الواقع في منطقة بوديل حيث شددت القوات الروسية هجومها على العاصمة.

وأمام وسائل الإعلام، وصف عمدة كييف الصراع في أوكرانيا بأنه "حرب ضد المدنيين" وقال "هناك حقيقة أخرى هي أن الحرب القائمة هي ضد المدنيين. لا أرى عسكريين هنا. إنها ليست قاعدة عسكرية. إنها مجرد شقق". وأضاف الملاكم السابق إنه يخشى أن يكون الضرر والدمار الذي شوهد في مدن أوكرانية أخرى مصير كييف. وتابع "إذا نظرت إلى ماريوبول وخاركيف ومدن أخرى الآن، حيث تم قصف المدنين، بالتأكيد سيتم تدمير المدينة".

ولم يتردد كليتشكو عن القول "أتوقع من الروس أن يفعلوا ذلك تمامًا بنفس الطريقة في كييف." كما شكك في صحة أن يكون القصف "خطأ" من قبل القوات الروسية. كما وجه نداءا إلى الدول الغربية لمواصلة معاقبة روسيا وإرسال مساعدات إلى أوكرانيا.

عندما سئل عمدة المدينة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال كليتشكو بوضوح أنه يعتقد أن بوتين "رجل مريض" لتنفيذه الهجمات التي ارتكبت حتى الآن.

رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الذي برز عبر فيديوهات الهاتف النقال وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، رياضي محترف توج بلقب بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل. ترشّح فيتالي كليتشكو ليصبح عمدة للعاصمة كييف، وبقي على رأس المدينة 10 سنوات.