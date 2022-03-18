ماذا اشترطت سلوفاكيا لتسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي إس-300 الروسية؟

قالت سلوفاكيا الخميس إنها مستعدة لتزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز إس-300 روسية الصنع، ولكن بشرط الحصول على بديل لتجنب تقويض أمن حلف شمال الأطلسي.

وصرّح وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد للصحفيين "لقد تناقشنا مع الولايات المتحدة ومع أوكرانيا وأيضا مع حلفاء آخرين حول إمكانية نشر أو إرسال كل أنظمة إس-300 التي نملكها إلى الأوكرانيين". وأضاف متحدثا إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في براتيسلافا "نحن مستعدون للقيام بذلك على الفور عندما يكون لدينا بديل مناسب".

وأوضح أن تسليم "نظام الدفاع الجوي الاستراتيجي الوحيد الذي لدينا في سلوفاكيا". وتابع "إذا كان لدينا بديل مناسب أو لدينا قدرة (دفاعية) مضمونة لفترة من الزمن، فإننا سنكون على استعداد لمناقشة مستقبل أنظمة إس-300".

من جهته، أكد أوستن إجراء محادثات بهذا الشأن، لكنه قال للصحفيين إنه ليس لديه ما يكشف بهذا الصدد. وقال وزير الدفاع الأمريكي "هذه أشياء سنواصل العمل عليها مع جميع حلفائنا وهي بالتأكيد ليست مشكلة أمريكية فقط، إنها مشكلة لحلف شمال الأطلسي".

أقر ناد في وقت سابق الخميس أن سلوفاكيا لا تزال تعتمد على روسيا لصيانة صواريخ إس-300. وصرّح الوزير السلوفاكي إلى جانب نظيره السلوفيني "أتساءل كيف سنحدّثها ونؤمن صيانتها ونوفر قطع الغيار في حين أن الدولة القادرة على القيام بذلك هي دولة معتدية، وأي تعاون مع هذا البلد مستحيل؟". وأضاف أن "سلوفاكيا يجب أن تتخلص من هذا الاعتماد على روسيا في أقرب وقت".

تُعتبر صواريخ أرض - جو من طراز إس-300 نظاما فعالاً لحماية المواقع الإستراتيجية من القصف الجوي.