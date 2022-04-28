شاهد: نشر صواريخ باتريوت أرض-جو بالقرب من قاعدة سلياك الجوية في سلوفاكيا

نشر حلف الناتو صواريخ باتريوت أرض-جو قرب قاعدة سلياك الجوية في سلوفاكيا.

وأظهر فيديو تم تصويره بتاريخ 20 أبريل/ نيسان، ونشر يوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان، قوات الدفاع الجوي الألمانية-الهولندية وهي تقوم بنصب أنظمة صواريخ هولندية باتريوت، مهمتها حماية وتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية على الجناح الشرقي لحلف الناتو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية في وقت سابق إن هولندا سترسل أنظمة S-300 المضادة للطائرات إلى أوكرانيا.