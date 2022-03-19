"هجوم عدائي" يستهدف منشآت لأرامكو في جنوب السعودية وفق قوات التحالف

اتهم التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ليل السبت الأحد المتمردين الحوثيين بشنّ "هجوم عدائي"، استهدف منشأة لأرامكو في منطقة جازان في جنوب المملكة، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: "إنّ هجوما عدائيا استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشآة أرامكو بجازان" وفق وكالة فرانس برس، ولم تشر الوكالة لحدوث أضرار أو لتأثر الإنتاج بالمنشأة من عدمه.

ونقل تلفزيون العربية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله إن تصعيد الحوثيين باستهداف منشآت مدنية واقتصادية هو بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار. وقال التحالف إن هجوما استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب في جنوب المملكة، بحسب وكالة رويترز.