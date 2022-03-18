شاهد: السعودية تضبط 1.6 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إحباطها محاولة تهريب مليون و600 ألف حبة كبتاغون مخدرة، الجمعة عُثِر عليها مُخبأةً داخل أرضية حافلة صغيرة مخصصة للرحلات في ميناء جدة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة مقاطع مصورة لعناصر المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أثناء اكتشاف الحبوب المخدرة، وكانت المديرية قد أعلنت اعتقال 3 أشخاص على خلفية محاولة تهريب المخدرات.

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، لها عبر موقعها الإلكتروني- أنها عثرت على الحبوب المخدرة أثناء خضوع الحافلة للإجراءات الأمنية في ميناء جدة.

وكانت السلطات السعودية قد أفشلت محاولة تهريب لمليون و272 ألف قرص إمفيتامين مخدر في 8 مارس/آذار، مخبأة في شحنة برتقال.

بدأ استخدام الكبتاغون كدواء للاكتئاب أو كعلاج للأطفال المصابين بفرط الحركة ونقص الانتباه عام 1961، وقامت منظمة الصحة العالمية بإدراجه كمادة مخدرة وغير قانونية في معظم دول العالم منذ عام 1986.