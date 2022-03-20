مقتل ستة أشخاص على الأقل في دهس سيارة لحشد احتفالي من الناس في بلجيكا

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 26 آخرون عندما صدمت سيارة صباح الاحد حشداً بمناسبة الكرنفال في بلدة لا لوفيير جنوب بلجيكا، وفقاً لحصيلة جديدة أعلنها نائب المدعي العام لمونس.

وقال داميان فيرهاين نائب مدعي عام مونس خلال مؤتمر صحافي "وفقا للتحقيق حالياً تفيد معلوماتنا بأن سيارة صدمت جمعاً (..) ما ادى الى سقوط ستة قتلى و26 جريحاً" بينهم "عشرة أشخاص في حالة خطيرة".

واضاف أن " شخصين كانا في السيارة وقد تم القبض عليهما" ، موضحاً أنهما من مدينة لافير و مواليد 1988 و 1990 على التوالي، مضيفاً أنه تم استبعاد المسار الارهابي في الوقت الحالي.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو على تويتر "أنباء مروعة من ستريبي براكيز". "تعرض المواطنون لضربة في الصميم بينما كانوا يتجمعون للاحتفال".

وأضاف "أفكر بالضحايا وأحبائهم. وأدعم أيضاً خدمات الطوارئ لمساعدتهم".

في بلجيكا، تنظم البلدات والقرى العديد من المسيرات في الشوارع للكرنفال، أشهرها في بينشي وآلست.