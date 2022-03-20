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المملكة العربية السعودية

أرباح أرامكو السعودية ترتفع بنسبة بنسبة 124٪ في 2021

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بقلم:  يورونيوز
يراقب مسؤولو سوق الأسهم السعودية شاشة سوق الأسهم التي تعرض شركة النفط السعودية أرامكو
يراقب مسؤولو سوق الأسهم السعودية شاشة سوق الأسهم التي تعرض شركة النفط السعودية أرامكو   -   حقوق النشر  Amr Nabil.

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الأحد زيادة صافي أرباحها بنسبة 124 بالمئة قي 2021 مقارنة بالعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد.

وقالت الشركة العملاقة في بيان إنّ صافي دخلها وصل إلى 412,4 مليار ريال سعودي (110,0 مليارات دولار) في 2021، مقابل 183,8 مليار ريال سعودي (49,0 مليار دولار) في 2020، علما انها حققت أرباحا بقمية 88,2 مليار دولار في 2019.

المصادر الإضافية • أ ف ب