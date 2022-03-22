السعودية تؤكد على أهمية اتفاق أوبك بلس لاستقرار سوق النفط العالمي

نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء تأكيده على أهمية اتفاق أوبك+ في استقرار أسواق النفط العالمية.

دعا بيان المجلس المجتمع الدولي "أن يضطلع بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة والوقوف بحزم ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية"، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.

تعرضت السعودية في الأيام الأخيرة لهجمات متصاعدة من جماعة الحوثين اليمنية، استهدف بعضها منشآت لقطاع النفط في أنحاء متفرقة من المملكة.

وكانت وزارة الطاقة السعودية ووسائل إعلام رسمية قد قالت يوم الأحد إن الحوثيين أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة على منشآت للطاقة وتحلية المياه، مما تسبب في خفض الإنتاج بمصفاة، لكن لم تقع أي إصابات. وتابعت وزارة الطاقة في بيان إن الهجمات أصابت محطة لتوزيع المنتجات البترولية ومعملا للغاز الطبيعي ومصفاة على ساحل البحر الأحمر.