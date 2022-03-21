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فرنسا

شاهد: مزارعون وسائقو شاحنات يغلقون مصفاة بالقرب من ليون الفرنسية

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بقلم:  يورونيوز
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جرار استخدم في إغلاق مصفاة في ضواحي ليون الفرنسية
جرار استخدم في إغلاق مصفاة في ضواحي ليون الفرنسية   -   حقوق النشر  JEFF PACHOUD/AFP or licensors

قام مزارعون وسائقو شاحنات بغلق الطريق المؤدي إلى مدخل مصفاة نفط في ضاحية فيزين بالقرب من مدينة ليون الفرنسية ويهدف الإجراء الذي قام به عدة مزارعين وسائقي شاحنات إلى التعبير عن غضب شريحة كبيرة من الفرنسيين بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقد أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام إلى الجرارات وهي تسد مدخل مصفاة فيزين ولافتات تعبر عن غضب المحتجين، الذين شاركوا في عملية الإغلاق وكتب البعض "جرعة إضافية من الضرائب".

وشهدت فرنسا عدة حركات احتجاجية قام بها المناهضون لسياسة الحكومة احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وانهيار القدرة الشرائية في صفوف الطبقة المتوسطة.

وسبق وأن قامت الحكومة الفرنسية بضخ مساعدات بقيمة ملياري يورو لدعم أسعار الوقود من خلال خفض فاتورة تعبئة خزانات السيارات بمحطات التزود. ومع تجاوز سعر ليتر البنزين الآن 2 يورو لليتر، تتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لتقليل تأثير ذلك على المواطنين وأيضا لخفض الضرائب المفروضة على الوقود قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

المصادر الإضافية • أ ف ب