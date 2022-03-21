ربع سكان أوكرانيا تقريباً فرّوا من بيوتهم

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيلبو غراندي، إن عشرة ملايين أوكراني أجبروا على الفرار من بيوتهم ومناطق النزاع المسلح منذ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

والعدد الذي يشير إليه المسؤول الكبير في الأمم المتحدة يعني أن نحو ربع عدد السكان الإجمالي لأوكرانيا لجأوا إلى خارج البلاد، أو نزحوا إلى مدن أخرى في داخلها بسبب الحرب.

وقال غراندي في تغريدة عبر حسابه في تويتر "إن معاناة المدنيين الذين يضطرون إلى الفرار من ديارهم هي إحدى مسؤوليات أولئك الذين يشنون الحرب، في كل مكان حول العالم".

وأضاف غراندي أن "الحرب في أوكرانيا مدمّرة إلى درجة أن عشرة ملايين هربوا منها - إما عبر النزوح بداخل البلاد، أو عبر البحث عن اللجوء إلى الخارج".

ومنذ تاريخ إعلان الهجوم الروسي، فرّ نحو 3.4 ملايين أوكراني إلى خارج البلاد، نحو مليونين منهم في بولندا المجاورة، بحسب ما تشير إليه أرقام منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وهناك أكثر من 1.5 مليون طفل بين اللاجئين.