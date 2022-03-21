مهرجان التنكر في الرياض.. بين الجدل والإعجاب وتركي آل الشيخ يظهر في شخصية "سيمبسون"

تحولت منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتر وندرلاند في المملكة العربية السعودية إلى مسرح عام يستضيف شخصيات تنكرية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان التنكر الذي أحيته الهيئة العامة للترفيه، يومي الخميس والجمعة، ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وشهد المهرجان إقبالا واسعا من الزوار الذين دخلوا بالمجان بعد أن اختاروا أزياء تنكرية مختلفة لشخصيات كرتونية أو سينمائية أو مستوحاة من الخيال العلمي، واستقبل أكثر من 200 ألف زائر.

وظهر رئيس هيئة الترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ، في مقطع مصور نشره على حسابه الرسمي على تويتر وهو يرتدي قناع شخصية سيمبسون في المسلسل الأمريكي الشهير "آل سيمبسون.

ومن ضمن فعاليات المهرجان، تم الإعلان عن جوائز قيمة لأفضل المتنكرين من الجمهور، وكانت عبارة عن سيارتين و40 بلاي ستيشن.

ونبه موسم الرياض في تغريدة زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب إكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظا على سلامتهم. كما طالب منظمو المهرجان المشاركين بالالتزام والمحافظة على الذوق العام.

وتصدر وسم #مهرجان_التنكر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية. وأثار الحدث جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم النشطاء بين مؤيد ومعارض له اعتبر أن مشاهد الرقص والأزياء غير مألوفة داخل المجتمع السعودي المحافظ.

وفيما يشجع عدد من الشباب سياسات ولي العهد محمد بن سلمان في تغيير هوية البلاد نحو الانفتاح، يوجد شريحة واسعة من السعوديين ترفض ما وصفته بالتغريب ونشر الانحلال في أرض مقدسة.

يذكر أن الحكومة السعودية أنشأت الهيئة العامة للترفيه في مايو 2021 في إطار خطتها لإدخال تغييرات على الساحة الثقافية، ضمن "رؤية 2030" التي تتضمن إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية في البلاد.