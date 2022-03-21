شاهد: أكراد عراقيون يحتفلون بعيد النوروز

احتفل الآلاف الإثنين بعيد النوروز، الذي يمثل رأس السنة الكردية الجديدة، بشمال العراق، ورحب الرجال والنساء في بلدة عقرة الكردية التابعة لمحافظة دهوك شمال البلاد بعامهم الجديد عبر إضاءة المشاعل والنيران وتسلق الجبال كما تم عرض الأعلام الكردية الكبيرة تحت انفجارات ملونة من الألعاب النارية.

ويحتفل ملايين الأكراد بعيد النوروز في الـ 21 مارس-آذار، في أول أيام الربيع. ويرمز النوروز حسب الأكراد إلى انتهاء الموسم المظلم ووصول فصل النور.

ولا تقتصر احتفالات عيد النوروز على العراق حيث يتم الاحتفال به في إيران وتركيا وسوريا أيضا. وتحمل الاحتفالات بهذا العيد أهمية سياسية لأنه يرمز إلى الثقافة الكردية ونضال الأكراد من أجل الحصول على أمتهم المستقلة.

يعيش أكثر من 20 مليون كردي في العراق وسوريا وإيران وتركيا. ونوروز في اللغة الكردية، أو نوروز بالفارسية يعني اليوم "الجديد" ويعرف أيضًا بالسنة الفارسية الجديدة.

ويجتمع خلال الاحتفال الشعبي بالنوروز في عقرة الآلاف كل عام، إذ يعود تاريخ العطلة إلى 1700 قبل الميلاد على الأقل وتضم التقاليد الزرادشتية القديمة، وهو أهم حدث في التقويم الإيراني والكردي في المنطقة.