قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن ثمانية أشخاص قتلوا في قصف استهدف مركزا تجاريا في كييف الأحد. وأضافت المصلحة أن دوي انفجارات سمع في مناطق بعيدة في كييف وأن ألسنة النيران اندلعت في مركز التسوق وموقف السيارات. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن القصف الروسي أصاب عدة منازل في منطقة بوديل المكتظة بالسكان.

يذكر أن القوات الروسية تقصف كييف منذ أربعة أسابيع وتحاول محاصرة العاصمة التي كان يعيش فيها قرابة ثلاثة ملايين شخص قبل الحرب.