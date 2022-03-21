شاهد: أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء تكساس جراء حريق التهم مساحات شاسعة

أظهرت مشاهد مصورة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد جراء حرائق الغابات التي التهمت مساحات شاسعة في مقاطعة هود بولاية تكساس يوم الأحد.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المسؤولين، أن طواقم الإطفاء الأميركية أحرزت تقدماً في مكافحة حرائق الغابات في الولاية.

وأسفرت الحرائق عن وفاة نائب شريف كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً وجزءاً كبيراً من بلدة كاربون الصغيرة في تكساس حسبما ذكرت صحف محلية.

وذكر المتحدث باسم خدمة إطفاء تكساس أنه تم احتواء حوالي 25٪ من الحريق.

وأوضحت الوكالة أن الحرائق التهمت حوالي 330 كيلومتراً مربعاً، بما في ذلك نحو 185 كيلومتراً مربعاً في مجمع إيستلاند.

تقع هذه المنطقة على بعد حوالي 193 كيلومتراً غرب دالاس.

وأعلنت السلطات في أوكلاهوما المجاورة، عن وفاة رجل إطفاء جراء الحرائق.