شاهد: قديروف ينشر فيديو ثانياً لمقاتليه "في ماريوبول الأوكرانية"

نشر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الإثنين، شريط فيديو ثانياً عبر حسابه في تلغرام، يظهر مقاتلين تابعين له، يصلون مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، جنوب البلاد، بحسب ما يقول.

وجاء في نص مرفق للفيديو: هذا جزء صغير من عدد الأشخاص الراغبين في خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وأفراد قوات الأمن من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة... لكننا اخترنا أفضل الجنود وأكثرهم حماساً. ليس لدينا شك في أنهم سيتعاملون مع مهامهم القتالية.. لقد بدأوا الهجوم مباشرة على البلدة، وحرروا حياً تلو الآخر".

وأنهى قديروف النص: "سنحرر ماريوبول بالكامل من القوميين الأوكرانيين قريباً".

ولا يمكن ليورونيوز التحقق من أصالة المواد المنشورة عبر تلغرام.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها زعيم الشيشان المدعوم من الكرملين فيديوهات عن ماريوبول في تلغرام، فقد نشر الأسبوع الماضي مقاطع مصورة لما قال إنها اشتباكات -وكانت عنيفة- بين مقاتليه وقوات أوكرانية ولقطات للمقاتلين وهم يقدمون المساعدة في إجلاء مدنيين وأطفال في مدينة ماريوبول.