حرب أوكرانيا: ماريوبول مثل حلب وغروزني وسيتم تدميرها بشكل كامل

أشار آخر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي تم إجلاؤه من مدينة ماريوبول الأوكرانية إلى أن المدنيين هناك يتعرضون لقصف عنيف "بشكل أعمى وعشوائي".

وكان مانوليس أندرولاكيس، القنصل العام اليوناني، قد وصل إلى أثينا يوم الأحد. وقال أندرولاكيس أثناء لم شمله مع عائلته: "ما رأيته، آمل ألا يراه أحد على الإطلاق". وأضاف أن "ماريوبول ستكون على قائمة مدن العالم التي دمرتها الحرب بشكل كامل".

وقد قارن القنصل اليوناني الدمار الذي تعرضت له ماريوبول بأماكن أخرى دمرتها الصراعات السابقة مثل مدينة غروزني في الشيشان ومدينة حلب السورية وكوفنتري البريطانية وغيرنيكا الاسبانية ولينينغراد التابعة للاتحاد السوفيتي التي أصبح يطلق عليها الآن سان بطرسبرغ.

غادر أندرولاكيس ماريوبول الثلاثاء الماضي، في يوم تمكن فيه عشرات الآلاف من الأشخاص من الفرار من المدينة ووصلوا إلى مولدوفا المجاورة بعد ثلاثة أيام.

وكان قد ساعد في وقت سابق في إجلاء عشرات المواطنين اليونانيين وأفراد الجالية اليونانية الأوكرانية من المدينة. وقد دعا مانوليس أندرولاكيس الناس على "توحيد أصواتنا من أجل وقف إطلاق النار. لأنه في الوقت الحالي يتعرض المدنيون للقصف بشكل أعمى وعشوائي" وقدر أن هناك آلاف الضحايا المدنيين في ماريوبول وحدها.

وكانت المدينة الساحلية الجنوبية هدفا لعمليات قصف عنيفة من قبل القوات الروسية منذ عدة أسابيع. وقد رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأوكرانيان إنذار موسكو لتسليم ماريوبول وطالبا بإنشاء ممر إنساني في أقرب وقت ممكن.