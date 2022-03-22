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السويد

مقتل موظفتين بمدرسة ثانوية في السويد واعتقال المهاجم

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بقلم:  يورونيوز
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سيدة تضع وردة أمام مدخل الثانوية في مالمو، السويد
سيدة تضع وردة أمام مدخل الثانوية في مالمو، السويد   -   حقوق النشر  Johan Nilsson/TT News Agency via AP

قالت الشرطة السويدية مساء الإثنين إنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه بقتله امرأتين موظفتين في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو بجنوب السويد.

وقالت الشرطة في تصريح أولي للصحفيين: "اعتُقل شاب يبلغ من العمر 18 عاما فيما يتعلق بالواقعة للاشتباه في القتل. لم يتضح بعد الدافع وراء الواقعة".

ولم توضح الشرطة كيف قُتلت المرأتان. وقالت صحيفة أفتونبلادت السويدية دون أن تذكر مصادرها أن الشاب هاجم المرأتين بسكين وفأس.

وفقًا لوسائل إعلام سويدية، قام المهاجم وهو طالب بالمدرسة نفسها، بالاتصال بخدمات الاسعاف واعترف بقتله شخصين.

أوضحت الشرطة نحو 50 شخصاً من الطلاب والمدرسين كانوا في المدرسة حين وقوع الحادث.

المصادر الإضافية • رويترز