مقتل موظفتين بمدرسة ثانوية في السويد واعتقال المهاجم

قالت الشرطة السويدية مساء الإثنين إنها اعتقلت شابا يبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه بقتله امرأتين موظفتين في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو بجنوب السويد.

وقالت الشرطة في تصريح أولي للصحفيين: "اعتُقل شاب يبلغ من العمر 18 عاما فيما يتعلق بالواقعة للاشتباه في القتل. لم يتضح بعد الدافع وراء الواقعة".

ولم توضح الشرطة كيف قُتلت المرأتان. وقالت صحيفة أفتونبلادت السويدية دون أن تذكر مصادرها أن الشاب هاجم المرأتين بسكين وفأس.

وفقًا لوسائل إعلام سويدية، قام المهاجم وهو طالب بالمدرسة نفسها، بالاتصال بخدمات الاسعاف واعترف بقتله شخصين.

أوضحت الشرطة نحو 50 شخصاً من الطلاب والمدرسين كانوا في المدرسة حين وقوع الحادث.