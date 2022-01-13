الحكومة السويدية تقدم 661 مليون دولار للمساعدة على تحمل فواتير الكهرباء في الشتاء

قالت الحكومة السويدية يوم الأربعاء إنها ستتدخل بشكل استثنائي لضخ ستة مليارات كرونة (661 مليون دولار) لمساعدة 1.8 مليون أسرة على تحمل ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء الجاري.

وسيتم إعفاء الأسر التي تستهلك أكثر من ألفين كيلوواط شهرياً من مبلغ يعادل 220 دولار أمريكي شهريا خلال ديسمبر – كانون الأول ويناير – كانون الثاني وفبراير – شباط.

وقال وزير المالية ميكيل دامبرغ: "هذا إجراء استثنائي في وضع استثنائي. من غير المعتاد الدخول في الدعم عندما تتقلب الأسعار في الأسواق".

وارتفعت أسعار استهلاك الكهرباء في السويد بشكل ملحوظ خلال الشتاء الجاري بسبب البرودة الشديدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وظهرت تقارير محلية عن اضطرار بعض السكان إلى الحصول على قروض بنكية من أجل التمكن من تسديد فواتير استهلاك الكهرباء التي تخطت الألف دولار شهريا في كثير من المنازل.

وفقا لبيانات منظم سوق الطاقة السويدي، فإن تكاليف الكهرباء لشقة متوسطة في النصف الجنوبي من البلاد حيث تعيش الغالبية العظمى من السويديين ارتفعت بنسبة 266٪ في ديسمبر - كانون الأول مقارنة بالعام الماضي، في حين أن تكلفة منزل متوسط مع التدفئة الكهربائية قفزت بمعدل 361٪ خلال نفس الفترة.