وفاة مادلين أولبرايت أول وزيرة خارجية أميركية عن 84 عاما

توفيت مادلين أولبرايت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية والتي تعد من أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في جيلها، عن 84 عاما إثر معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وقالت العائلة في بيان إن أولبرايت توفيت "محاطة بأفراد من العائلة وأصدقاء". وأشاد البيان ب"والدة وجدة وأخت وصديقة محبة" وب"مدافعة لا تكل عن الديموقراطية وحقوق الإنسان".

تولت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينات القرن الفائت.

وكانت أولبرايت، المولودة في تشيكوسلوفاكيا، تدرك أنها تنتمي إلى جيل جديد من النساء اللواتي يدخلن معترك القطاع العام.

وقالت أولبرايت إحدى المرات "كانت الطريقة الوحيدة للمرأة كي تعبر عن آرائها في السياسة الخارجية، هي بالزواج من دبلوماسي ثم سكب الشاي على حضن سفير يرتكب إساءات".

أضافت "اليوم، تنخرط النساء في كل جوانب الشؤون الدولية".

وفي وزارة الخارجية أشاد المتحدث نيد برايس بأولبرايت "الرائدة باعتبارها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، والتي فتحت الباب فعليا أمام عناصر كبيرة من قوتنا العاملة".

وأضاف "أعلم أن العديد من الأشخاص في هذا المبنى يشعرون بالحزن اليوم".