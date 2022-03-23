موسكو تعلن عن قصف مخزن للأسلحة وكييف ترصد تحركات عسكرية روسية في بيلاروس قرب الحدود مع أوكرانيا

أعلنت كييف أنها رصدت معدات عسكرية وبيلاروسية وروسية على كامل أراضي بيلاروس بحسب وكالة أوكرينفورم الإخبارية الرسمية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية الأربعاء بحسب وسائل إعلام محلية إن "قواتها اعترضت الثلاثاء في مدينة ماريوبول 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات و5 صواريخ كروز روسية."

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الأربعاء أنها "أسقطت أكثر من 17 هدفا جويا روسيا خلال الساعات الماضية."

القوات الروسية قصفت مستودعا أوكرانيا للأسلحة

في سياق متصل قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن قواتها قصفت مستودعا أوكرانيا للأسلحة خارج مدينة ريفن بشمال أوكرانيا يوم الثلاثاء، وأنها دمرت ترسانة من الأسلحة والمعدات. كما كشفت أن المستودع قد قُصف باستخدام أسلحة طويلة المدى وعالية الدقة أطلقت من البحر.

وكانت الوزارة المذكورة قد نشرت الثلاثاء فيديو لطائرات مروحية هجومية من طراز كاموف (كا 52) خلال تنفيذ مهمات في أوكرانيا.

وقال إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية دمرت تسع دبابات أوكرانية وسبع ناقلات مدرعة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 طائرة أوكرانية دون طيار، بما في ذلك طائرة بيرقدار (تي بي 2) التركية الصنع... كما دمرت مجموعة"الصيادين الليليين" المكونة من مروحيات كا 52 و Mi-28N، تسع دبابات أوكرانية وسبع مركبات مصفحة لنقل الجنود."