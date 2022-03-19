شاهد: أسلحة تفاخر بها روسيا وتستخدم بعضها في أوكرانيا.. لا تُقهر وفرط صوتية وخفية

تستخدم روسيا في هجومها ضد أوكرانيا جزءاً من جيلها الجديد من الصواريخ، التي تعدّها موسكو "لا تقهر" أو "فرط صوتية" غير محدودة المدى، أو لا يمكن للرادار رصدها، وقد كشف عنها فلاديمير بوتين بعد أربع سنوات.

"أفانغارد" صاروخ "لا يقهر"

الصواريخ الروسية فرط الصوتية "أفانغارد"، (وتعني الرائد باللغة الروسية) قادرة على تغيير مسارها وارتفاعها بشكل غير متوقع، ما يجعلها "لا تقهر" بحسب بوتين الذي شبه التقدم العلمي والعسكري في تطويرها "بإرسال أول قمر اصطناعي"، سبوتنيك الشهير.

صاروخ باليستي عابر للقارات ينطلق من منصة إطلاق محمولة على شاحنة في مكان ما في روسيا وزارة الدفاع الروسية/أ ب

تم اختبار الصواريخ الأولى من جيل أفانغارد الجديد بنجاح في كانون الأول/ديسمبر 2018، وتصل سرعتها إلى 27 ماخ - أي 27 ضعف سرعة الصوت - وضربت هدفًا يقع على بعد حوالي ستة آلاف كيلومتر، بحسب وزارة الدفاع الروسية. دخلت الخدمة في كانون الأول/ديسمبر 2019.

بوتين يشرف على الإطلاق التجريبي لصاروخ "أفنغارد" فرط صوتي من غرفة التحكم التابعة لوزارة الدفاع في موسكو - روسيا. 2021/12/26 ميخائيل كليمنتياف/أ ب

كينجال، "خنجر" فرط صوتي

سمحت صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية (وتعني الخنجر باللغة الروسية)، التي استخدمها الجيش الروسي للمرة الأولى الجمعة ، بتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا. وتفيد موسكو بأن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

مقاتلة من طراز ميغ-31 روسية تحمل صاروخ كينجال مركونة في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. 2022/02/15 وزراة الدفاع الروسية/ أ ب

ونجحت خلال الاختبارات في إصابة جميع أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف أو ألفي كيلومتر، بحسب وزارة الدفاع الروسية. وتجهز طائرات حربية من طراز "ميغ-31" بصواريخ كهذه. ويقول الخبراء إن استخدامها في أوكرانيا شكل سابقة عالمية للأسلحة الفرط صوتية.

"سرمات" العابر للقارات

تم تطوير الصاروخ البالستي الثقيل العابر للقارات "سرمات" من الجيل الخامس لتفادي الدفاعات الصاروخية. ويعد الصاروخ الذي يتجاوز وزنه المئتي طن أكثر كفاءة من سابقه - صاروخ فويفودا الذي يبلغ مداه 11 ألف كيلومتر - و"غير محدود المدى"، وسيكون "قادرا على بلوغ اهداف عبر عبور القطب الشمالي والقطب الجنوبي"، بحسب بوتين.

"بيريسفيت" الليزر القتالي

تُصنف الخصائص التقنية لأنظمة الليزر القتالية لبيريسفيت (وهو كاهن مقاتل روسي من القرن الرابع عشر) على أنها سرية. وهي جاهزة للقتال منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب وزارة الدفاع.

"بوسيدون" غواصة مسيرة عملاقة

يمكن لبوسيدون وهي غواصة مسيرة تعمل بالطاقة النووية، أن تسير بعمق يزيد على كيلومتر، وبسرعة 60 إلى 70 عقدة، بينما تظل غير مرئية لأنظمة الكشف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء تاس عن مصدر داخل المجمع الصناعي العسكري الروسي.

مسيرة تعمل تحت الماء بالطاقة النووية من طراز بوسيدون أثناء اختبارها في روسيا وزارة الدفاع الروسية/ا ب

تم إجراء الاختبارات في ربيع 2020 لتجهيز غواصة بيلغورود، وهي سفينة حطت في البحر في عام 2019 لكن تم تأجيل وضعها في الخدمة، بحسب تاس، حتى صيف 2022.

"بوريفيستنيك" المجنح

ويؤكد بوتين كذلك أنه ذو "مدى غير محدود"، وبإمكانه التغلب على جميع أنظمة الاعتراض تقريبًا، يقوم الجيش الروسي بتطوير صواريخ كروز من نوع بوريفيستنيك (وهو اسم طائر بحري ويعنى باللغة الروسية العاصفة) تعمل بالطاقة النووية. وخصائصها التقنية سرية.

"زيركون" صاروخ بحري "غير مرئي"

في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن فلاديمير بوتين أول تجربة ناجحة لإطلاق صواريخ زيركون الفرط صوتية. ويحلق هذا الصاروخ بسرعة 9 ماخ لبلوغ الأهداف البحرية والبرية.

صاروخ فرط صوتي زيركون تطلقه الفرقاطة الأدميرال جورشكوف التابعة للبحرية الروسية من البحر الأبيض - شمال روسيا. 2021/07/19 وزارة الدفاع الروسية/أ ب

يعود أول إطلاق رسمي لصاروخ زيركون إلى تشرين الأول/أكتوبر 2020. وأجريت اختبارات أخرى مذاك في المنطقة الروسية القطبية، ولا سيما من الفرقاطة الأدميرال غورتشكوف ومن غواصة مغمورة.