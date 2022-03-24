عروس بالفستان الأبيض والعريس وراء القضبان.. شاهد زفاف مؤسس ويكيليكس

زفاف في "حضرة الغياب"...

احتفلت ستيلا موريس بزفافها أمس وحيدة خارج السجن الذي يقيم فيه زوجها جوليان أسانج الصحفي الأسترالي الذي ذاع صيته في السنوات الأخيرة بعد نشره برقيات سرية كشفت المستور عن العديد من الملفات والأحداث الدولية التي هزت العالم.

الاحتفال خارج السجن بزواج جوليان أسانج وستيلا موريس أ ب

فقد دخل مؤسس ويكيليكس القفص الذهبي وتزوج صديقته بشكل رسمي أثناء أوقات الزيارة لتخرج العروس بعدها لتحتفل بالحدث مع ثلة من الأصدقاء وأنصار أسانج الذي يوجد رهن الحبس في أكثر السجون البريطانية تحصينا بعد إجلائه بالقوة عام 2019 من سفارة الإكوادور في لندن حيث أقام هناك مدة سبع سنوات وأصبح خلالها أبا لطفلين من محاميته التي أصبحت زوجته منذ يوم أمس.

وينتظر مؤسس ويكيليكس بت القضاء في مصيره إذ يواجه تهديدا بالترحيل إلى أمريكا لمواجهة تهم إفشاء ملفات سرية عن غزو العراق وأفغانستان.