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سويسرا

إنتحار أم حادث عرضي؟ عائلة فرنسية من 4 أشخاص تسقط من شرفة في الطابق السابع بسويسرا

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بقلم:  يورونيوز
الشرطة تغلق الطريق في مونترو بسويسرا بعد العثور على الضحايا.. الخميس 24 مارس 2022.
الشرطة تغلق الطريق في مونترو بسويسرا بعد العثور على الضحايا.. الخميس 24 مارس 2022.   -   حقوق النشر  Cyril Zingaro/' KEYSTONE / CYRIL ZINGARO

حادث مروّع شهدته سويسرا حيث قضى أربعة أشخاص من عائلة واحدة بعد سقوطهم من الطابق السابع لإحدى البنايات في مدينة مونترو بحسب ما أفادت به الشرطة التي قالت إن شخصا خامسا يوجد في المستشفى.

وجاء في بيان قوات الأمن أن الضحايا هم الأب (40 عاما) والأمّ (41 عاما) وشقيقتها التوأم وابنة الزوجين وعمرها 8 سنوات. أما شقيق الطفلة (15 عاما) فهو في حالة خطيرة ويخضع للعلاج.

ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الساعة لكن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث وقع حين كانت قوات الأمن بصدد دخول الشقة السكنية لمعاجلة مشكلة تتعلق بدراسة أحد الطفلين. وبحسب تصريح الناطق باسم الشرطة المحلية لإحدى الإذاعات السويسرية الحكومية، فإن الدرك لم يتسن لهم دخول البيت ويبدو أنه في هذا الوقت بالذات قرر أفراد العائلة إلقاء أنفسهم من شرفة الشقة الموجودة في الطابق السابع من البناية.

وقد طرق الأمن الباب فسمعوا من بالداخل يبسأل من الطارق. وبمجرّد أن عرّف الدرك عن أنفسهم، لم يصدر أي صوت من داخل المنزل فلم يجدوا بدا من المغادرة لكن في هذه الأثناء، اتصل أحد الشهود بالشرطة ليبلغ عن سقوط أشخاص من شرفة إحدى الشقق. وقد كان الشاهد حاضرا أثناء وقوع الحادث بحسب الناطق باسم الشرطة المحلية.

وقد فتحت السلطات تحقيقا في القضية للوقوف على ماهية وأسباب هذه المأساة.