حرب روسيا على أوكرانيا تدخل شهرها الثاني.. إليكم أبرز التطورات

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثاني وسط استنفار غربي لفرض المزيد من العقوبات وإصرار روسي على المضي في هذه المغامرة العسكرية ذات الأهداف المستحيلة بحسب محللين طالما يجد الجيش الروسي صعوبة كبيرة في التقدم نظرا للمقاومة الشرسة للقوات الأوكرانية المعززة بدعم مادي ولوجستي غربي.

في هذه الأثناء، تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل ثلاث قمم في نفس اليوم هي قمة الناتو ومجموعة الدول السبع إضافة إلى قمة الاتحاد الأوروبي. ويحضر الرئيس الأمريكي جور بايدن كل هذه الاجتماعات.