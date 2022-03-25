شاهد: فيديو للدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة

نشر مجلس مدينة ماريوبول (البلدية) شريط الفيديو أعلاه على صفحته في فيسبوك وهو يوثق الدمار الذي لحق بمدينة ماريوبول الذي تطوّقها القوات الروسية منذ عدة أسابيع.

وتظهر أعمدة لنقل التيار الكهربائي وبيوت مدمرة ومركز للرياضة دمرت نوافذه.

وماريوبول التي تقع على بحر آزوف وفيها ميناء استراتيجي تعتبر المدينة التي تعرّضت للدمار الأكبر بسبب القصف الروسي المتواصل عليها، وتشهد حالياً قتال شوارع حيث تسيطر روسيا على بعض أجزائها.

وفي غير أماكن من أوكرانيا، استهدفت روسيا صباح الجمعة قاعدة عسكرية في دنيبرو ، رابع أكبر مدن أوكرانيا، بصاروخين، بحسب ما أعلنه جهاز الطوارئ الإقليمي.

ودخلت الحرب الأوكرانية في شهرها الثاني ولم يتمكن خلال الجيش الروسي من السيطرة على أي مدينة أوكرانية كبيرة، فيما تقول السلطات العسكرية الأوكرانية إنها كبدت المهاجمين خسائر كبيرة.