مسؤولون أمريكيون لـرويترز: معدل فشل بعض الصواريخ الروسية في أوكرانيا يصل إلى 60%

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين لرويترز إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا بلغ 60 بالمئة وفقا لتقييم أمريكي.

وقد يساعد هذا في تفسير سبب فشل روسيا في تحقيق ما تعتبره الغالبية أهداف رئيسية منذ بدء غزوها لأوكرانيا قبل شهر، مثل تحييد القوة الجوية الأوكرانية، على الرغم من القوة الواضحة للجيش الروسي مقابل القوات المسلحة الأوكرانية الأصغر بكثير.

ولم يقدم المسؤولون الأمريكيون، الذين اشترطوا عدم ذكر هوياتهم لحساسية الأمر، أي أدلة تدعم التقييم، كما لم يفصحوا عن سبب ارتفاع معدل فشل الصواريخ الروسية. ولم يتسنَ لرويترز التحقق على نحو مستقل من صحة هذا الرقم.

وامتنع المتحدث باِسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن التعقيب واقترح على رويترز التواصل مع وزارة الدفاع، التي لم ترد حتى الآن على مكالمات هاتفية وطلب مكتوب للتعليق. وقد يشمل معدل فشل مرتفع على هذا النحو كل شيء من فشل الإطلاق إلى عدم انفجار الصاروخ عند الاصطدام بالهدف.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين هذا الأسبوع، إن الوزارة تدرس إطلاق روسيا أكثر من 1100 صاروخ من كافة الأنواع منذ بدء غزوها لأوكرانيا. ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون عدد الصواريخ التي قصفت أهدافها وعدد تلك التي فشلت.

وذكر المسؤولون الثلاثة نقلا عن مخابرات أمريكية أن تقديرات الولايات المتحدة تظهر أن معدل فشل روسيا اختلف من يوم لآخر وفقا لنوع الصواريخ المستخدمة، وقد يتجاوز في بعض الأحيان 50 بالمئة. وذكر اثنان منهم أن المعدل بلغ 60 بالمئة.

وقال أحد المسؤولين إن المخابرات كشفت أن صواريخ كروز الروسية التي تطلق من الجو سجلت معدل فشل في إصابة الأهداف بين 20 و60 بالمئة على حسب اليوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من معدل الفشل القياسي لصواريخ كروز التي تطلق من الجو. وذكر خبيران أجرت رويترز معهما مقابلة أن أي معدل فشل يبلغ 20 بالمئة أو أعلى يعتبر مرتفعا.

والهجمات الصاروخية إحدى سمات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أنها تنفذ ضربات ضد أهداف عسكرية تشمل مخازن أسلحة.