الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت.. وزيلينسكي يدعو إلى مفاوضات مباشرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش تحركات الصين للانحياز إلى روسيا عندما يسافر إلى أوروبا في الأسبوع المقبل مقرة بأن إدارة الرئيس بايدن "لا تزال قلقة" من احتمال تجاوب الصين مع طلب روسيا تقديم العتاد العسكري لها.

وفي وقت سابق يوم الجمعة أبلغ بايدن الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه ستكون هناك عواقب إذا ساندت الصين العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وسيشارك الرئيس الأمريكي في اجتماعات مع الحلفاء في بروكسل يوم الخميس المقبل.

وفي سياق الحرب الأوكرانية، شددت ساكي على أن أياً من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يمكن أن تستخدم لشن هجوم على بلد آخر، مضيفة أن هذه الأسلحة هي لأغراض دفاعية فقط.

.@PressSec to @kaitlancollins on Russia's request for military equipment: "The president detailed what the implications and consequences would be if China provides material support to Russia as it conducts brutal attacks against Ukrainian cities and civilians." pic.twitter.com/FHKcwzIV0a