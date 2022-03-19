الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت.. وزيلينسكي يدعو إلى مفاوضات مباشرة

الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت.. وزيلينسكي يدعو إلى مفاوضات مباشرةمحادثة
الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل الأسبوع الرابع، الميدان يزداد اشتعالا وروسيا تصعد من هجماتها الدامية وآخرها قصف لمسرح في مدينة ماريوبول المنكوبة المحاصرة من الجيش الروسي، انتشل أكثر من مئة وثلاثين ناجيا من تحت الأنقاض، فيما حذر الرئيس الأميركي نظيره الصيني من عواقب مساعدة بكين لحليفها الرئيس الروسي. في الأثناء جدعا الرئيس الأوكراني إلى مفاضوات مباشرو بينه وبين فلاديمير بوتين.
تابعوا معنا يوميات الغزو الروسي لأوكرانيا في أسبوعه الرابع ويومه الرابع والعشرين
مسؤول: مقتل 9 في قصف على مشارف مدينة زابوريجيا الأوكرانية
قال نائب رئيس بلدية زابوريجيا الأوكرانية أناتولي كورتييف يوم السبت إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 17 في قصف لضواحي المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا يوم الجمعة.
وأضاف كورتييف في منشور على الإنترنت أن الجيش أعلن منذ ذلك الحين حظر تجول لمدة 38 ساعة في زابوريجيا، التي تعرضت لهجوم روسي بقذائف المورتر والدبابات والطائرات الهليكوبتر وأنظمة الصواريخ.
وزارة الدفاع: أوكرانيا تفقد "مؤقتا" الوصول إلى بحر آزوف
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنها فقدت الوصول إلى بحر آزوف "مؤقتا" بعد إحكام القوات الروسية قبضتها على ميناء ماريوبول الرئيسي على البحر.
وأضافت الوزارة في بيان "نجح المحتلون جزئيا في منطقة عمليات دونيتسك وحرموا أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف".
ولم تحدد الوزارة في بيانها ما إذا كانت القوات الأوكرانية قد استعادت الوصول إلى البحر.
وقالت روسيا يوم الجمعة إن قواتها "تشدد الخناق" حول ماريوبول التي لحقت أضرار بنحو 80 في المئة من منازلها وربما لا يزال نحو ألف شخص محاصرين في ملاجئ مؤقتة.
وكانت ماريوبول، بموقعها الاستراتيجي على ساحل بحر آزوف، هدفا منذ بدء الحرب في 24 فبراير شباط عندما بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه "بعملية عسكرية خاصة".
وتقع المدينة على الطريق بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في الغرب ومنطقة دونيتسك في الشرق والتي يسيطر عليها جزئيا الانفصاليون الموالون لروسيا.
رئيس أوكرانيا: ثمة حاجة لمحادثات جادة مع روسيا لوقف الغزو
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إلى إجراء محادثات سلام شاملة مع موسكو لوقف غزوها لبلاده وإلا استغرق الأمر "عدة أجيال" قبل أن تتعافى روسيا من الخسائر التي تكبدتها في الحرب.
وقال في وقت مبكر من يوم السبت "أريد أن يسمعني الجميع الآن وخاصة في موسكو. حان وقت الاجتماع وحان وقت الحديث... لقد حان الوقت لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا واسترجاع العدالة. وإلا، فإن خسائر روسيا ستكون من الشدة بدرجة ستجعل التعافي منها يستغرق أجيالا".
أوكرانيا تأمل في تشغيل عشرة ممرات إنسانية السبت
عبرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عن أمل بلادها في إجلاء المدنيين يوم السبت عبر عشرة ممرات إنسانية من مدن وبلدات على خط المواجهة مع القوات الروسية.
وقالت إنه تم الاتفاق على ممر لمدينة ماريوبول المحاصرة على الرغم من أن جهود السلطات لإجلاء المدنيين من هناك بموجب وقف مؤقت لإطلاق النار قد باءت بالفشل تقريبا من قبل، مع تحميل كل طرف الآخر المسؤولية عن ذلك
الجيش الأوكراني يأمر بحظر تجول لمدة 38 ساعة في مدينة زابوريجيا
قال أناتولي كورتييف نائب رئيس بلدية مدينة زابوريجيا الأوكرانية إن الجيش الأوكراني فرض حظر تجول لمدة 38 ساعة في المدينة الواقعة بجنوب البلاد ابتداء من الساعة (1400 بتوقيت جرينتش) يوم السبت على أن ينتهي في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.
وأضاف في منشور على الإنترنت "لا تخرجوا في هذه الفترة!".
وأصبحت زابوريجيا نقطة عبور مهمة لبعض من 35 ألف شخص يُعتقد أنهم فروا من مدينة ماريوبول المحاصرة في الجنوب الشرقي
روسيا تقول إنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم يوم السبت إنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.
وأضافت أن الطلبات بلغت 106.6 مليون متر مكعب في 19 مارس آذار
مكتب الادعاء الأوكراني: 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب
قال مكتب المدعي العام الأوكراني يوم السبت إن 112 طفلا قتلوا منذ بداية الحرب التي تشنها روسيا.
وأضاف على تليجرام إن 140 طفلا أصيبوا.
روسيا تقول إنها استخدمت صواريخ أسرع من الصوت في أوكرانيا
ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية يوم السبت أنها دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية باستخدام صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأضافت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي، حسبما أفادت الوكالة.
ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تصريحات الوزارة.
البيت الأبيض: بايدن سيناقش انحياز الصين لروسيا
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش تحركات الصين للانحياز إلى روسيا عندما يسافر إلى أوروبا في الأسبوع المقبل مقرة بأن إدارة الرئيس بايدن "لا تزال قلقة" من احتمال تجاوب الصين مع طلب روسيا تقديم العتاد العسكري لها.
وفي وقت سابق يوم الجمعة أبلغ بايدن الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه ستكون هناك عواقب إذا ساندت الصين العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وسيشارك الرئيس الأمريكي في اجتماعات مع الحلفاء في بروكسل يوم الخميس المقبل.
وفي سياق الحرب الأوكرانية، شددت ساكي على أن أياً من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يمكن أن تستخدم لشن هجوم على بلد آخر، مضيفة أن هذه الأسلحة هي لأغراض دفاعية فقط.
.@PressSec to @kaitlancollins on Russia's request for military equipment: "The president detailed what the implications and consequences would be if China provides material support to Russia as it conducts brutal attacks against Ukrainian cities and civilians." pic.twitter.com/FHKcwzIV0a— CSPAN (@cspan) March 18, 2022
الإمارات تدعم الجهود الهادفة لإيجاد حلّ سلمي
ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أبلغ نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في اتصال هاتفي يوم الجمعة أن الإمارات على استعداد لدعم كل الجهود الهادفة لإيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وأكد الوزير الإماراتي، بحسب بيان الوكالة، ضرورة دعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتكثيف المفاوضات والحوار بين جميع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
#عبدالله_بن_زايد و #دميتري_كوليبا يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة في #أوكرانيا#وامhttps://t.co/TLqXYUCkAOpic.twitter.com/nIHAykyikK— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022