فيديو: روسيا تستخدم صواريخ "كينجال" فرط صوتية.. وتنشر فيلما لقصف جوي دمر "معقل القوميين" الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أنها استخدمت الجمعة صواريخ "كينجال" فرط الصوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

وتفيد موسكو أن هذا الطراز من الصواريخ الذي يمكن التحكم به بشكل كبير، تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية للأنباء أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها صاروخ كهذا في النزاع في أوكرانيا.

طائرة روسية تحمل صاروخاً باليستياً جويا تفوق سرعته سرعة الصوت Pavel Golovkin

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف "في 18 آذار/مارس دمرت منظومة كينجال مع صواريخها البالستية فرط الصوتية مخزناً كبيراً تحت الأرض للصواريخ والذخائر تابعا لسلاح الجو الأوكراني في بلدة ديلياتين في منطقة إيفانو-فرانكيفسك".

وتنتمي صواريخ "كينجال" البالستية فرط الصوتية وصواريخ كروز من نوع "زيركون" لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا يقول عنها بوتين إنها "لا تقهر".

"صاروخ روسي من طراز "كينجال AP

واجريت تجارب ناجحة على صواريخ "كينجال" (الخنجر بالروسية) العام 2018، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية.

طائرة مقاتلة روسية تحمل صاروخ كينجال AP/Russian Defense Ministry Press Service

وتجهز طائرات حربية من طراز "ميغ-31" بصواريخ كهذه.

وطورت روسيا هذه الصواريخ لتمتلك أسلحة قادرة على الافلات من أنظمة الدفاعات الجوية مثل الدرع الأميركية المضادة للصواريخ في أوروبا.

سلاح الجو الروسي يدمر معاقل القوميين الأوكرانيين

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر الدمار الكبير سببتها غارات جوية روسية على ما وصفته معقل الجيش الأوكراني دون تحديد مكان الغارات ولا زمانها.

وأضافت بيان وزارة الدفاع أن سلاح الجو الروسي أطلق صواريخ هجومية على معاقل محصنة للقوميين الأوكرانيين حسب تعبير البيان، وأكد أن المروحيات الهجومية أطلقت صواريخها ورصاصها من ارتفاعات منخفضة ما أدى إلى تدمير عربات مصفحة ومعقل القوميين على حد زعم البيان.