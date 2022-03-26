يعمل حوالي 700 شخص بأقصى سرعة في مصنع كولومبي لتلبية الطلبات المتزايدة على الخوذات والسترات المدرعة للمدنيين والجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن أنفسهم جراء الغزو الروسي. في هذا المصنع الواقع على بعد حوالي 14 كيلومترًا من العاصمة بوغوتا، يسابق العمال الزمن لتوفير الطلبيات فالبعض يقطع والبعض الآخر يلصق ويخيط في سلسلة دوارية تشبه خلية النحل. في أقل من شهر وبعد اندلاع الحرب، تسارعت وتيرة الإنتاج حيث أصبح المصنع يزود أوكرانيا بأكثر من 2400 قطعة من الملابس المدرعة شهرية عوض 200 من قبل.