أمير قطر يحذر من الإسلاموفوبيا ويقول إن بلاده تقف إلى جوار ملايين اللاجئين من ضحايا "حرب جيوسياسية"

في كلمته الافتتاحية للنسخة الـ 20 من منتدى الدوحة السبت، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن العالم اليوم قد وصل إلى مرحلة مفصلية على كافة المستويات داعيا إلى ضرورة مراجعة جذرية قبل الوصول إلى حالة من فقدان التوازن وتحديد مستقبل النظام الدولي الذي "نريد تركه للأجيال المقبلة". كما حذر الأمير القطري من تنامي الشعبوية ذات النبرة الإقصائية وبروز ظاهرة الإسلاموفوبيا في الكثير من الدول متأسفا من أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على اليميين الشعبوي.

وعن الوضع في أوكرانيا، شدد تميم على موقف بلاده الرافض للعنف والاعتداء على سيادة الدول وخرق القيم الإنسانية، مضيفاً أنه "لا يمكن الإنسانية القبول بتنافس الدول الكبرى في تطوير أخطر أنواع الأسلحة".

كما تطرق أمير قطر بصراحة إلى الوضع في أوكرانيا قائلاً إن قطر تتضامن مع "ملايين الأبرياء واللاجئين الذين هم ضحايا هذه الحرب العادلة والحسابات الجيوسياسية". وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "على الصعيد السياسي والأمني، نأسف لرؤية تقلص المساحات السياسية والدبلوماسية لصالح التوسع العسكري والحلول المسلحة".

وقال الأمير القطري "نتأسف لتراجع الحلول السياسية والدبلوماسية وتنامي الحلول العسكرية في عدة مناطق في العالم التي وصلت إلى إحدى ذروتها في العقود الأربعة الماضية مع الحرب الأوكرانية. أؤكد من هنا الموقف الثابت لدولة قطر بنبذ ترهيب المدنيين والاعتداء على سيادة الدولة وسائر الأعمال التي قد تشكل انتهاكًا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية. إننا نتضامن مع ملايين الأبرياء واللاجئين الذين هم ضحايا هذه الحرب العادلة والحسابات الجيوسياسية ".

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة انتاج الغاز في مواجهة روسيا

من جهته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة بثت على شاشة أمام مسؤولين خليجيين ودوليين في اليوم الأول من المؤتمر قطر بزيادة انتاج مواردها من الطاقة وخصوصا الغاز للتعويض عن موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية وغيرها. وقال زيلينسكي إن "مستقبل أوروبا يعتمد على جهودكم. هذا يعتمد على انتاجكم". وتابع "أنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن الجميع في روسيا يفهمون أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح".

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكيل "فريق عمل" بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة فيما تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوات إلى حظر صادرات الطاقة الروسية إلى التكتل بهدف معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا.

وتواجه أوروبا مهمة كبرى متمثلة في استبدال إمدادات الغاز الروسي إذ تزود موسكو القارة حوالي 150 مليار متر مكعب من الغاز كل عام.

وكانت هناك آمال في أوروبا وواشنطن في أن تقوم الدوحة، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، بإعادة توجيه الصادرات المخصصة للأسواق الآسيوية إلى أوروبا.

وقد أوضحت قطر أن لديها قدرة محدودة أو حتى شبه معدومة في تحقيق إنتاج إضافي من الغاز الطبيعي المسال، متحدّثة عن قيود على الكميات التي يمكن تغيير وجهتها.

توصّلت ألمانيا إلى اتفاقية شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة مع قطر، وذلك في إطار سعيها لتقليص اعتمادها على الغاز الروسي، وفق ما أعلنت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الأحد الماضي.

من المتوقع أن يناقش منتدى الدوحة 2022 عدة قضايا دولية من بينها، الغزو الروسي لأوكرانيا والتحالفات الجيوسياسية والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية والدفاع والأمن السيبراني والأمن الغذائي وتغيّر المُناخ.