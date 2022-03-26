أصيب متظاهر بالرصاص الجمعة في تشيلي خلال مسيرة طلابية هي أول مظاهرة يواجهها الرئيس الجديد غابريال بوريك الذي كان زعيمًا طلابيًا في السابق.

وقال وكيل وزارة الداخلية مانويل مونسالفي إن شابا عمره 19 عامًا أصيب برصاصة ... أطلقها شرطي مرور وليس أحد أفراد شرطة إنفاذ القانون". وقالت الشرطة إن الشرطي أطلق النار دفاعاً عن النفس عندما تعرض هو وزملاؤه الذين كانوا يحولون حركة المرور لهجوم من قبل مجموعة من المهاجمين المقنعين.

وجرت خلال المظاهرة اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وهتف الطلاب لدى مرورهم أمام القصر الرئاسي في لا مونيدا "بوريك اسمع، انضم إلى النضال".

يطالب المتظاهرون بزيادة قيمة البطاقة الغذائية التي تمنحها لهم الدولة.

قبل عشر سنوات، قاد غابريال بوريك الذي كان طالبًا في كلية الحقوق في سانتياغو تظاهرات دعت إلى تحسين التعليم العام المجاني في تشيلي.