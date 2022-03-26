أوكرانيا تعلن مقتل قائد عسكري كبير في الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، إنها قتلت قائداً عسكرياً روسياً، وهو الجنرال ياكوف ريزانتسيف قائد الجيش التاسع والأربعين، خلال ضربة على مدينة خيرسون الجنوبية، غير أن روسيا لم تنفِ ولم تؤكد وفاته.

وذكرت هئية الإذاعة البريطانية نقلاً عن مسؤول غربي أن ريزانتسيف هو القائد العسكري السابع الذي تخسره روسيا، والفريق الثاني - وهي أعلى رتبة عند الضباط في الجيش الروسي.

ويعتقد خبراء غربيون إن روسيا دفعت بجنرالاتها إلى ساحات المعركة لدعم معنويات أفراد الجيش المتدنية، إذ من غير المعتاد تواجد القادة العسكريين على خط النار.

وفي اتصال اعترضه الجيش الأوكراني سابقاً، قال أحد العسكريين الروس إن ريزانتسيف قال سابقاً إن الحرب "ستنتهي خلال ساعات"، فقط بعد أربعة أيام على بدئها بحسب ما تذكره بي بي سي.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الجنرال قتل أمس في قاعدة شورنوبايفكا العسكرية الجوية بالقرب من خيرسون، وهي القاعدة التي تستخدمها القوات الروسية كمركز عمليات.

وصدرت تقارير عن مقتل فريق روسي ثانٍ في نفس القاعدة العسكرية، وهو الفريق أندريه موردفيتشيف. ولكن روسيا لم تعلن حتى الآن إلا عن مقتل جنرال واحد، وهو أندري سوخوفيتسكي.

وكانت خيرسون المدينة الأولى التي سيطرت عليها القوات الروسية، ولكنها تشهد احتجاجات مدنية شبه يومية ضدّ الوجود العسكري الروسي.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية منذ أيام تقريراً عن استخدام الجيش الروسي وسائل اتصال "مفتوحة" يسهل التجسس عليها، ما يساعد في تهديد أماكن وجود الضباط.

كما أن مسؤولاً مقرباً من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن أوكرانيا خصصت وحدة استخباراتية لاستهداف القادة العسكريين الروس فقط.

واعترفت روسيا بأنها فقدت 1.351 جندياً في الحرب ولكن خبراء غربيين يقولون إن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.