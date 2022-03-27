مقتل إسرائيليين في هجوم بإطلاق نار تزامنا مع وصول وزراء خارجية عرب للمشاركة في قمة النقب

قتل إسرائيليان وأصيب آخرون الأحد في هجوم بإطلاق نار، وقع في مدينة الخضيرة التي تقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من تل أبيب.وقتل المهاجمان على يد عناصر القوات الإسرائيلية، بعد وقت قصير من تبادل إطلاق النار.

وأصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح وفقا لبيان الشرطة الإسرائيلية، فيما أكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى وتقديم العلاج لإثنين آخرين في مكان الهجوم.

وبثت محطات تلفزيونية إسرائيلية لقطات صورتها كاميرات مراقبة للرجلين وهما مسلحان ببندقيتين ويطلقان النار في شارع رئيسي في الخضيرة. ونشر موقع المركز الفلسطيني للإعلام على تويتر مشهدا يصور شخصين ممددين على الأرض، ويبدو أنهما منفذا الهجوم.

ونشر موقع المركز الفلسطيني للإعلام على تويتر صورا حية لإطلاق نار لعملية الخضيرة وفق المركز.

كذلك نشر المركز الفلسطيني للإعلام على صفحته من موقع تويتر لقطات مصورة لبداية عملية إطلاق النار.

قمة النقب

وتزامن الهجوم مع قمة في القدس وصفتها إسرائيل "بالتاريخية" تعقد في جنوب الدولة العبرية، ويشارك فيها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن وعدد من نظرائه العرب، هم وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يرحب بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في سديه بوكير في صحراء النقب. 2022/03/27 جاك غيز/أ ف ب

ويعقد وزراء خارجية الدول المذكورة اجتماعا بحضور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يومي الأحد والاثنين، في لقاء سيكون شاهدا على التحول في العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.. وطبعت الدول العربية الثلاث العلاقات مع إسرائيل في 2020.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يرحب بوزير الخارجية المصري سامح شكري في سديه بوكير في صحراء النقب. 2022/03/27 جاك غيز/أ ف ب

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم خلافهما بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، وتصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية لا عسكرية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يرحب بوزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في سديه بوكير في النقب. 2022/03/27جنوب جاك غيز/أ ف ب

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في ايلول/سبتمبر 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، ثم تبعهما المغرب والسودان.

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يستقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في سديه بوكير في صحراء النقب. 2022/03/27 جاك غيز/أ ف ب

ووضعت هذه الاتفاقيات حداً لعقود من الإجماع العربي على استبعاد أي سلام مع اسرائيل في غياب حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وندد الفلسطينيون بها واعتبروها "طعنة في الظهر".

وقال مدير مركز موشيه ديان للدراسات الشرق أوسطية في تل أبيب عوزي رابي إن قمة النقب تهدف في جزء منها إلى توجيه رسائل إلى طهران وواشنطن مع اقتراب محتمل لتوقيع اتفاق نووي، وأضاف قوله: "أهم شيء أن تفهم إيران أن هناك جبهة موحدة ضدها".

توجّس فلسطيني

مساء الأحد، التقى بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وذلك ضمن جهود إدارة بايدن لإعادة بناء العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي انهارت في عهد ترامب.

وأشار عباس إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر "ازدواجية المعايير بشكل صارخ رغم جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، وأضاف قوله: "لا نجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون".

وزير الخارجية أنطوني بلينكين يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. 2022/03/27. جاكلين مارتن/أ ب

وكانت إدارة ترامب قلصت دعمها للفلسطينيين وأغلقت القسم القنصلي الأميركي في القدس والخاص بمعالجة ملفات الفلسطينيين. وتسود حالة من التوجس أوساط الفلسطينيين بسبب تجاهل قضيتهم. ومنذ تنصيبه، وعد بايدن بإعادة فتح القنصلية لكن عاما كاملا مر على ذلك الوعد الذي لم ير النور بعد.

وعن موقع القضية الفلسطينية في القمة، رأى المحلل السياسي يوئيل غوزانسكي من معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن استعراض القوة الحاصل يشير إلى أن "القضية الفلسطينية في أسفل سلّم الأولويات على جدول الأعمال"، وأن "المنطقة فيها قضايا أكثر إلحاحا مثل إيران".

"جرائم احتلال"

من جانبها، أعلنت حركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة رفضها للقمة الخماسية. واعتبرت الحركة أن اللقاء "يشرع جرائم الاحتلال ويشكل دعما له". ويواصل بلينكن جولته الإثنين في الجزائر ثم المغرب، كما يلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي أصبح لاعبا سياسيا رئيسيا في المنطقة.

وقال بلينكن إنه ناقش وبينيت خطة الحفاظ على الهدوء هذا العام خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل وعيد الفصح اليهودي الذي يتزامن معه. وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام "جميع الأطراف بمنع إثارة التوترات بما في ذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مزيد من المستوطنات

في هذه الأثناء أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد عزمها على بناء خمسة تجمعات استيطانية جديدة في صحراء النقب أحدها للبدو، وأكد بيان لوزارة الداخلية "بناء خمسة تجمعات سكنية شمال النقب"، مشيرة إلى أن أحدها "سيبنى للسكان البدو". والبدو هم عرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.

ويعيش نحو نصف بدو إسرائيل البالغ عددهم 300 ألف نسمة في قرى غير معترف بها في صحراء النقب منذ أجيال، ويشكون من التهميش في إسرائيل ومن الفقر. ويعاني هؤلاء التمييز، ويفتقرون إلى البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وغالبا ما يتم هدم بيوتهم.

وحاولت إسرائيل طرح مشاريع لجمع البدو في مكان واحد عام 2013، من طريق هدم حوالى 40 قرية غير معترف بها ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم من أراضيهم، لكنها تراجعت بعد احتجاجات شعبية قام بها عرب داخل إسرائيل.

مبنى سكني به معدات بناء في مستوطنة إفرات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. 2022/03/27 مايا أليروزو/أ ب

ومع ذلك هدمت إسرائيل في النقب أكثر من 10769 منزلا بين العامين 2009 و2019، وفق المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها. ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد نحو أسبوع على هجوم طعن ودهس في مدينة بئر السبع (جنوب)، نفذه فلسطيني من بلدة حورة من النقب، وقتل خلاله أربعة إسرائيليين، وذلك قبل أن يقضي المهاجم برصاص أحد المارة.

وشهد مطلع العام الجاري مواجهات بين قوى أمنية إسرائيلية والبدو، بسبب مشروع لتشجير قرى يقطنونها في صحراء النقب لصالح الصندوق القومي اليهودي.