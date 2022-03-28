مجدي عبد الغني و"أموال" ساويرس.. مشاهد جدلية شهدتها مدرجات مباراة مصر ضد السنغال

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر فيه مجدي عبد الغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وهو يتعدى على أحد أفراد الأمن أثناء مباراة المنتخب الوطني والسنغال، الجمعة، بمحيط ستاد القاهرة ضمن مباريات ذهاب المرحلة النهائية من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال 2022".

وأوضح مصدر أمني أن فرد الأمن منع عبد الغني من الدخول بسيارته إلى حرم الاستاد وهو ما أدى إلى وقوع مشادة كلامية، قائلا "افتح يلا.. إيه قلة الأدب دي".

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أن الفيديو المتادول "مقتطع" ولا يظهر كل أحداث الواقعة، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة VIP لحضور المباراة وتصريح دخول سيارته.

وتابع قائلا: " فضلت متعطل ساعة في العربية قبل اللي ظهر بالفيديو، وقعدت أنادي على المسؤولين وكأني في صحراء.. دي مش معاملة أساطير المنتخب".

غضب ومطالبات بالمحاسبة

أعرب عدد من النشطاء في مصر عن استيائهم من المعاملة التي تلقاها موظف الأمن أثناء قيامه بعمله وانتشر وسم #مجدي_عبدالغني_لازم_يتحاسب.

وانتقد أسامة غاويش مجدي عبد الغني لعدم الاعتذار مما أسماه بـ"الوقاحة والتطاول والعجرفة".

وكتبت عفاف عبد الوهاب أن مصر تعاني من أزمة أخلاقية عقب تعدي مجدي عبد الغني على الموظف في ستاد القاهرة.

وقد قامت المجموعة الإفريقية التي أشرفت على تأمين مباراة مصر والسنغال بتكريم رجل الأمن بسبب تفانيه في العمل. وأكدت المجموعة، في بيان الأحد، أن تفتخر بالأداء المهني وضبط النفس الذي أثبته خلال المباراة.

ساويرس والمشجعين

وقد شهدت مدرجات ستاد القاهرة العديد من المشاهد الطريفة خلال مباراة منتخبي الفراعنة والسنغال، بما في ذلك مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل يظهر رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس وهو يقوم بتوزيع "الأموال والهدايا" على المشجعين أثناء المباراة.

إلا أن رجل الأعمال المصري رد على "الأخبار الكاذبة" عن توزيعه النقود على الجماهير، قائلا في تغريدة إنه لم يقم بتوزيع الأموال بل كان يوزع بالونات تعبيرا عن فرحته بالفوز.

وكتب عبر حسابه الخاص على تويتر: "اللي كان نفسه إني أكون بوزع فلوس في الماتش يخش ينام ويحلم تاني. أنا كنت بوزع بالونات التشجيع للمنتخب اللي بتعمل صوت.. والحمد لله كسبنا".

كما انتشر فيديو آخر لمشجع مصري يتناول "محشي ورق عنب" في المدرجات قبل انطلاق المباراة. وأظهر المقطع تفاعله مع الأغنيات الشعبية والوطنية التي كانت تبثها الإذاعة الداخلية ما أثار دهشتهم.

يذكر أن منتخب مصر استطاع الوصول إلى نصف المشوار لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم الذي سيقام في العاصمة القطرية، الدوحة، في مباراته ضد السنغال انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح.

ويكفي منتخب مصر التعادل أو الخسارة بفارق هدف في مباراة أسود التيرانجا لحجز مقعد نهائي بكأس العالم، وفقا لتطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين. وفي حال الخسارة بهدف نظيف يتم اللجوء لوقت إضافي ثم ركلات ترجيح.