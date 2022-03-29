فيديو: فيتنامي يحوّل عربة نقل قديمة إلى دبابة خشبية ويهديها لابنه

استغرق الأمر من أب فيتنامي مئات الساعات والكثير من المال من أجل تحويل مركبة قديمة إلى دبابة خشبية لابنه، وهي هواية غير عادية لهذا الأب في بلد مزقته الحرب يوماً ما.

في نهاية كل أسبوع، يركب ترونغ فان داو بكل فخر، في ما كان ذات يوم شاحنة صغيرة تتسع لـ16 مقعداً، ويسيران وسط حيهما في مقاطعة باك نينه، شرق العاصمة هانوي، مع ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات.

المركبة الخشبية، أنشأها داو على طراز بنهارد إي بي آر الفرنسي، وعليها مدفع بطول 2.8 متر، وكلفتها مبلغ 11000 دولار.

وقال داو لوكالة فرانس برس "يجد ابني وأنا متعة أكبر في ركوب الدبابة التي لا علاقة لها بالأسلحة ولا بالحرب". وأضاف النجار البالغ من العمر 31 عاماً: "لقد اعتبرتها مجرد سيارة عادية، وقمت بتجديدها وتحويلها إلى دبابة لجعلها أكثر إثارة للاهتمام".

استغرق الأمر من داو واثنين من زملائه ثلاثة أشهر لتحويل الشاحنة غير المستخدمة إلى دبابة. ولن يحطم داو وابنه أي أرقام قياسية في السرعة، فالسرعة القصوى للمركبة هي 25 كيلومترًا (16 ميلاً) في الساعة.

ارتبط هذا النوع من المركبات ارتباطاً وثيقاً بتاريخ البلاد، التي عانت من صراعات مع فرنسا والولايات المتحدة والصين.