غوتيريش يدين الهجمات "الإرهابية" الأخيرة في إسرائيل

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته للهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل" حيث قتل 11 شخصاً في سلسلة هجمات بأسلحة نارية وبيضاء كان آخرها هجوم وقع الثلاثاء قرب تل أبيب وراح ضحيته خمسة أشخاص.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام في بيان إنّ "مثل هكذا أعمال عنف لا يمكن تبريرها أبداً ويجب إدانتها من قبل الجميع"، مشدّداً على أنّ غوتيريش "يدعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام".

ومساء الثلاثاء قتل خمسة أشخاص في هجومين نفّذهما مسلّح أطلق النار في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل أبيب قبل أن ترديه قوات الأمن.

وبذلك ارتفع إلى 11 عدد القتلى الذين سقطوا في إسرائيل خلال أسبوع في ثلاث هجمات تبنى تنظيم الدولة الإسلامية إثنين منها.

وأطلق المسلح النار مساء الثلاثاء في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة.