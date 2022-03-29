فيديو: خمسة قتلى في هجمات في رمات غان إحدى ضواحي تل أبيب

اعلن مسعفون إسرائيليون الثلاثاء أن خمسة أشخاص قتلوا في هجمات بالأسلحة النارية في موقعين مختلفين بالقرب من مدينة تل أبيب.

وقال رئيس جهاز الإسعاف الإسرائيلي إيلي بن "للاسف أحصينا خمسة قتلى" في هجوم هو الثالث في إسرائيل خلال أسبوع.

ووقعت الهجمات في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب وفي بلدة رمات غان المجاورة، وأسفت كذلك عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وقالت الشرطة في بيان إن هناك "شبهة بعمل إرهابي في بني براك".

واضافت الشرطة "يظهر من التحقيق الأولي أن ارهابيًا أطلق النار على مواطنين في شارع هشنايم في مدينة بني براك وأصاب عدة مواطنين إصابات حرجة. من هناك انتقل إلى شارع هرتسل وأطلق النار على مواطنين آخرين. قامت قوة من الشرطة بتحييده".

وقالت كذلك إنها "تلقت بلاغًا بشأن اطلاق نار في شارع بياليك في ضاحية رمات غان" وأن قواتها انتشرت في المكان.

تأتي الهجمات بعد إطلاق نار الأحد أسفر عن مقتل شرطيَين إسرائيليَين في مدينة الخضيرة الشمالية، في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن انتحاريين نفذاه.

والثلاثاء الماضي قتل شخص اعتبر من المتعاطفين مع التنظيم المتطرف أربعة إسرائيليين في هجوم نفذه عن طريق الطعن والدهس في مدينة بئر السبع الجنوبية.