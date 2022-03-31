في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يعيش المئات من سكان في محطات المترو منذ شهر بسبب القصف. من بين الأشخاص المحاصرين تحت الأرض نساء وأطفال وشيوخ. تقول امرأة أعدت غرفة نوم مع زوجها في محطة المترو "أحيانًا أخرج لبضع دقائق، لكن الوضع أكثر أمانًا هنا". إلى جانب النوم تحت الأرض، يقف السكان في طوابير طويلة لاستلام وجبات الطعام التي تقدمها جمعية إنسانية محلية.