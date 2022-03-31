النيابة العامة في تركيا تطلب من المحكمة إحالة قضية خاشقجي إلى السعودية (إعلام تركي)

طلب المدعي العام التركي من محكمة يوم الخميس تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 ونقل القضية إلى السلطات السعودية.

وقالت المحكمة إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل/ نيسان.

وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أن منذ بضعة أشهر تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، إلى التقرّب من الرياض.