يقضي مارتن سينكوبوج، البالغ من العمر 25 عامًا معظم وقته محبوسًا في غرفة صغيرة حولها إلى استوديو للفنون في ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا. يستخدم مارتن دهانًا يعتمد على الفحم لرسم مجموعة من الصور، يُسلط فيها الضوء على الأشخاص المصابين بمرض البهاق الجلدي.
مرض البهاق، اضطراب في المناعة الذاتية ويتميز سريريًا بتكوين بقع بيضاء ناتجة عن نقص الخلايا الصباغية العاملة التي تنتج الميلانين في الجلد. يمكن أن تظهر البقع على أجزاء معينة في الجسم أو الوجه ويمكن أن تكون تجربة مشوهة للغاية للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.
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