Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
رسم فني يظهر شخصا مصابا بمرض البهاق.

يقضي مارتن سينكوبوج، البالغ من العمر 25 عامًا معظم وقته محبوسًا في غرفة صغيرة حولها إلى استوديو للفنون في ضواحي العاصمة الأوغندية كمبالا. يستخدم مارتن دهانًا يعتمد على الفحم لرسم مجموعة من الصور، يُسلط فيها الضوء على الأشخاص المصابين بمرض البهاق الجلدي.

viber

مرض البهاق، اضطراب في المناعة الذاتية ويتميز سريريًا بتكوين بقع بيضاء ناتجة عن نقص الخلايا الصباغية العاملة التي تنتج الميلانين في الجلد. يمكن أن تظهر البقع على أجزاء معينة في الجسم أو الوجه ويمكن أن تكون تجربة مشوهة للغاية للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض.

No Comment المزيد من