ممرات يغطيها الزجاج المكسور وعارضات أزياء محطمة ومحلات لعب مهجورة، مرحبًا بكم في المركز التجاري في كييف الذي تعرض للقصف الروسي الأحد. المركز الذي كان أحد أماكن الترفيه والتسلية ووجهة السكان والزوار للتسوق في كييف تحول إلى كومة ضخمة من الحطام المتناثرة على مئات الأمتار.
لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم ليلة الأحد بعد قصف مركز ريتروفيل التجارى فى شمال غرب كييف.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: جوارب تحمل صور المرشحين للانتخابات الرئاسية في فرنسا
بدون تعليق: فنان أوغندي يستخدم الرسم واللوحات لتسليط الضوء على مرض البهاق
بدون تعليق: البابا يعتذر للسكان الأصليين في كندا لما تعرضوا له من انتهاكات
بدون تعليق: اللاجئون الفارون من القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصلون إلى أوغندا
بدون تعليق: عازفة كمان تُؤدي النشيد الوطني الأوكراني في البرلمان البلجيكي
بدون تعليق: استمرار توافد اللاجئين الأوكرانيين على مولدوفا بعد أزيد من شهر من بداية الغزو الروسي
بدون تعليق: قطر تفتتح أكبر متحف للرياضات بمناسبة سنة كأس العالم 2022
بدون تعليق: لاجئون أوكرانيون يتوجهون نحو وارسو هربا من الحرب
بدون تعليق: مبتورو الأطراف في إندونيسيا يسعون إلى تحقيق أحلامهم الرياضية
بدون تعليق: بتذكرة دخول يمكن لفها وتدخينها ... كرواتيا تفتتح متحفًا للقنب
بدون تعليق: القوات الأوكرانية تستعيد الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة خاركيف
بدون تعليق: احتفالات في الذكرى الأولى لإعادة انتخاب رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
بدون تعليق: نشطاء غرينبيس يقتحمون موقع بناء مفاعلات نووية في فرنسا
بدون تعليق: رغم الدمار والقصف... مستشفى ماريوبول يواصل العمل
بدون تعليق: فرق الطوارئ الأوكرانية تنتشل جثث القتلى في وسط مدينة إيربين