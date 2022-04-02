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مركز تجاري في كييف.

ممرات يغطيها الزجاج المكسور وعارضات أزياء محطمة ومحلات لعب مهجورة، مرحبًا بكم في المركز التجاري في كييف الذي تعرض للقصف الروسي الأحد. المركز الذي كان أحد أماكن الترفيه والتسلية ووجهة السكان والزوار للتسوق في كييف تحول إلى كومة ضخمة من الحطام المتناثرة على مئات الأمتار.

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لقى ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم ليلة الأحد بعد قصف مركز ريتروفيل التجارى فى شمال غرب كييف.

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