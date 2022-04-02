الأحد أول أيام رمضان عند الشيعة في العراق ولبنان وإيران ودول أخرى

يبدأ الأحد شهر رمضان عند المسلمين الشيعة في العراق ولبنان وإيران، ودول أخرى، مثل المغرب وباكستان والهند، كما أعلنت السلطات في هذه الدول.

وأعلن مكتب آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الشيعية العليا في العراق، في بيان السبت أن الأحد أول أيام شهر رمضان.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب اليوم السبت 29/شعبان المعظم/1443هـ وبذلك يكون يوم غدٍ الأحد أول أيام الشهر الفضيل".

وفي إيران المجاورة ذات الغالبية الشيعية، يبدأ شهر رمضان الأحد كذلك، وعند المسلمين الشيعة في لبنان أيضاً.

وعند المسلمين السنة في العراق ولبنان وغالبية دول الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، بدأ شهر رمضان السبت، باستثناء سلطنة عمان والأردن، المملكة ذات الغالبية السنية، حيث يبدأ رمضان الأحد.

يتم تحديد موعد بدء الصيام من خلال رؤية هلال شهر رمضان والحسابات الفلكية.

في آسيا، بدأ شهر رمضان في أفغانستان السبت. في المقابل، يبدأ رمضان في الهند وباكستان الأحد.

في إندونيسيا، إحدى أكبر الدول المسلمة في العالم، بدأ المسلمون الذين يتبعون المحمدية صيامهم السبت، أما من يتبعون نهضة العلماء فيصومون اعتباراً من الأحد.

في حين تتبع غالبية الدول الاسلامية السلطات الدينية في السعودية، إلا أن بعضها بدأ يعتمد في السنوات الأخيرة، حساباته الخاصة.

والصيام أحد أركان الدين الاسلامي الخمسة الى جانب الشهادتين والصلاة والزكاة والحج، ويعد رمضان شهرا مقدسا لدى أكثر 1,5 مليار مسلم في العالم.