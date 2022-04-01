أغلب الدول العربية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

أعلنت السعودية أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وقال البيان أن "دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الجمعة (...) للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام". وأضاف "ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه (...) فإن الدائرة تقرر أن يوم غد السبت (...) هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

تقليديا تتبع العديد من الدول الاسلامية السلطات السعودية في تحديد موعد بدء شهر رمضان، لكن في السنوات الأخيرة بدأت بعض الدول باتباع حساباتها الفلكية الخاصة.

كما أعلنت كل من مصر والبحرين والكويت وقطر والإمارات السبت أول أيام شهر رمضان، في حين قالت عُمان أن رمضان يبدأ الأحد. في فرنسا أيضا أعلنت الهيئات الإسلامية السبت أول يوم لرمضان.

يتم تحديد موعد بدء الصيام من خلال رؤية هلال شهر رمضان والحسابات الفلكية. والصيام هو أحد أركان الدين الإسلامي الخمسة الى جانب الشهادتين والصلاة والزكاة والحج، ويعد رمضان شهرا مقدسا لدى أكثر 1,5 مليار مسلم في العالم.