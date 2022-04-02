شاهد: بدء التجربة الأخيرة لصاروخ سترسله ناسا إلى القمر

بدأت الجمعة في فلوريدا تجربة أخيرة للصاروخ الجديد لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) "أس أل أس" المقرر إرساله في وقت لاحق من السنة الجارية إلى القمر.

وسيتم في حال نجاح التجربة تحديد موعد إطلاق بعثة "ارتيميس 1"، وهي الأولى ضمن عودة الأمريكيين إلى القمر، لكنّ أي رائد فضاء لن يشارك في هذه الرحلة.

بدأ الاختبار قرابة الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي ، ومن المقرر أن ينتهي بعد ظهر الأحد. وكان الصاروخ البالغ طوله 98 مترا موضوعاً خلال الأسبوعين الأخيرين على منصة الانطلاق 39 بي في مركز كينيدي الفضائي، وعلى رأسه الكبسولة أوريون التي سيكون رواد الفضاء موجودين فيها مستقبلاً.

وبدأ الجمعة العد العكسي الذي يستمر أكثر من 45 ساعة. وينبغي أولاً تشغيل الصاروخ والكبسولة، وفحص أنظمة الاتصالات، وتنفيذ جملة من الاستعدادات.

وقبل نحو ثماني ساعات من الإقلاع الوهمي، ستُملأ خزانات الصاروخ بأكثر من ثلاثة ملايين لتر من الوقود المبرّد-الهيدروجين السائل بحرارة 267 درجة مئوية تحت الصفر والأكسجين بحرارة 170 درجة مئوية تحت الصفر. وسيتوقف العد العكسي قبل تسع ثوان، أي مباشرة قبل تشغيل المحركات، وذلك يهدف محاكاة إجراء الإلغاء القسري للإقلاع، بسبب حال الطقس مثلاً أو مشكلة فنية. بعدها سيُسحب الوقود من خزانات الصاروخ.

موعد الإطلاق

تعتزم وكالة الفضاء الأمريكية تمكين العامة الإطلاع على مختلف مراحل التجربة عبر مدونتها طوال نهاية الأسبوع. ويتوفر كذلك نقل حيّ بالفيديو عبر يوتيوب، ولكن من دون صوت. وعللت ناسا ذلك بأن بعض المعلومات قد تكون حساسة.

وقال المسؤول عن تطوير أنظمة الاستكشاف في ناسا توم ويتماير في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن المركبات المماثلة للصاروخ "أس أل زس" تبدو "مشابهة جدًا للقدرات الباليستية التي قد تكون دول أخرى مهتمة بها".

من المنتظر أن تعلن ناسا النتائج الأولى لهذا الاختبار الإثنين. لكن ويتماير شرح أن "تقويم مدى نجاح الاختبار ومعرفة ما إذا كانت ثمة حاجة إلى تصحيح" بعض الأمور "غير المألوفة" التي قد تلاحظ خلال الاختبار "قد يستغرق بضعة أيام".

وأمل في الإعلان عن موعد إقلاع "أرتيميس 1" في الأيام القليلة المقبلة. وقد لا يكون ممكناً إطلاق الصاروخ في أيار/مايو، ولكن يمكن أن يحصل ذلك في مطلع حزيران/يونيو أو بداية تموز/يوليو.

وسيعاد الصاروخ بعد التجربة العامة إلى الحظيرة الخاصة به لإجراء سلسلة أخيرة من عمليات الفحص، على أن يتم إخراجه منها بعد ذلك استعداداً للإقلاع. وستكون "أرتيميس 1" أول رحلة لصاروخ "أس أل زس" الذي تأخر تصميمه وتصنيعه سنوات. وسيدفع "أس أل زس" الكبسولة "أوريون" إلى المدار القمري، قبل أن يعود إلى الأرض.

ومن غير المتوقع أن تهبط أي رحلة مأهولة على سطح القمر قبل بعثة "أرتيميس 3" المرتقبة في 2025 على أقرب تقدير.